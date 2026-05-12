Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

El secretario de Defensa de United States , Pete Hegseth , confirmó este martes ante el Congreso que el régimen de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La declaración se produjo durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes, donde el congresista republicano Mario Díaz-Balart cuestionó directamente al jefe del Pentágono sobre las actividades del gobierno cubano.

Durante el intercambio, Díaz-Balart preguntó directamente:

El Secretario de Guerra de EE.UU. califica al régimen cubano como una amenaza a la Seguridad Nacional. Lo hizo al responder preguntas del Congresista @MarioDB . pic.twitter.com/gs4bFZUcHu

“¿Cree usted que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?”

La respuesta de Hegseth fue breve y contundente:

El funcionario respaldó además varios señalamientos históricos relacionados con actividades del régimen cubano y su relación con adversarios estratégicos de Washington.

El Congreso puso sobre la mesa espionaje, Rusia y terrorismo

Durante la audiencia, Díaz-Balart enumeró distintos temas sensibles relacionados con Cuba:

Presencia de fugitivos estadounidenses en la isla

Cooperación militar con Rusia

Actividades de inteligencia extranjera

Operaciones chinas cerca de EEUU

Participación cubana en Venezuela

Presencia de cubanos combatiendo junto a Rusia en Ucrania

Hegseth respondió afirmativamente o expresó preocupación en varios de esos puntos.

El caso Hermanos al Rescate volvió al Congreso

Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando el congresista recordó el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El secretario reconoció que la Fuerza Aérea cubana derribó aeronaves civiles estadounidenses, hecho que provocó la muerte de cuatro personas en aguas internacionales.

Washington alerta sobre presencia rusa y china en Cuba

La audiencia también abordó el uso de puertos cubanos por parte de la armada rusa, incluido el submarino nuclear Kazan.

Además, Hegseth reconoció preocupación por:

Actividades de inteligencia extranjera en Cuba

El histórico centro de espionaje de Lourdes

Presencia estratégica de Rusia y China cerca de EEUU

“Es muy problemático”, afirmó el secretario sobre operaciones de adversarios extranjeros cerca del territorio estadounidense.

Cubanos combatiendo en Ucrania

Díaz-Balart también mencionó reportes de inteligencia sobre ciudadanos cubanos integrados al ejército ruso en la guerra de Ucrania.

Según estimaciones citadas durante la audiencia:

Miles de cubanos habrían sido reclutados por Rusia

Decenas murieron en combate

Washington sigue monitoreando la situación

Hegseth aseguró conocer la presencia de cubanos vinculados a operaciones internacionales del régimen.

Trump y Rubio endurecen la presión sobre La Habana

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada de presión impulsada por la administración de Donald Trump.

Desde enero de 2025:

Cuba regresó a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo

Washington impuso nuevas sanciones económicas

Se reforzaron medidas contra GAESA y entidades militares

EEUU incrementó operaciones de vigilancia y presión diplomática

El secretario de Estado Marco Rubio también ha calificado recientemente al régimen cubano como una amenaza estratégica.

Díaz-Balart: “Ahora sí lo están tomando en serio”

Tras la audiencia, Díaz-Balart publicó el intercambio en redes sociales y afirmó que administraciones anteriores minimizaron la amenaza cubana.

“La administración Trump la está tomando en serio”, escribió.

Las declaraciones elevan aún más la tensión política entre Washington y La Habana en medio del deterioro económico y energético que vive la isla.