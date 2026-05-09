Intentan robar la casa de Bolito El Efi horas después de su muerte en La Habana

La conmoción por la muerte del artista urbano cubano Bolito El Efi sumó un nuevo episodio de indignación este sábado, luego de que dos presuntos ladrones intentaran entrar a la vivienda que el influencer había comprado recientemente en La Habana .

El hecho ocurrió en el municipio de Playa, menos de 24 horas después de conocerse el fallecimiento del cantante en un accidente de tránsito.

La denuncia fue realizada por el vecino Daniel García a través de redes sociales, donde aseguró que los sospechosos aprovecharon la noticia de la muerte del artista para asumir que la vivienda estaba vacía.

El intento ocurrió alrededor de las 7 de la mañana

Los hombres actuaron “a plena luz del día”

La alarma de la vivienda se activó y los hizo huir

Escaparon por los techos y patios cercanos

“No habían pasado 24 horas del suceso y ya estaban sacando lo peor de sí”, escribió García.

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La casa había sido comprada hace dos meses

Bolito El Efi, cuyo nombre real era Óscar Portuondo, había adquirido recientemente la vivienda tras regresar de United States, donde residió durante años.

El inmueble se encuentra en el municipio habanero de Playa, una de las zonas residenciales más conocidas de la capital cubana.

El vecino compartió imágenes de los presuntos implicados y pidió ayuda para identificarlos.

Dolor y despedida en La Habana

Mientras se conocía el intento de robo, familiares, amigos y artistas despedían al cantante en medio de una fuerte conmoción dentro del movimiento urbano cubano.

Figuras como:

Ja Rulay

Oniel Bebeshito

Yomil

expresaron públicamente su dolor en redes sociales.

La despedida estuvo marcada además por elementos de tradiciones afrocubanas y homenajes realizados por seguidores en La Habana.

La inseguridad golpea con fuerza en Cuba

El episodio ocurre en medio del aumento sostenido de delitos en la isla.

Según cifras del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana:

En 2025 se registraron más de 2,800 delitos verificados

Los robos lideraron las estadísticas

La criminalidad creció de forma acelerada en La Habana

Vecinos denuncian cada vez más falta de respuesta policial y aumento de la inseguridad en barrios de la capital.

Otra tragedia para el movimiento urbano cubano

La muerte de Bolito El Efi representa otra pérdida sensible para el género urbano cubano en los últimos años.

Antes fallecieron:

El Dany en 2020

El Taiger en 2024

El intento de robo apenas horas después del fallecimiento del artista ha provocado fuertes reacciones de indignación en redes sociales y entre seguidores del cubatón.