POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

La influencer cubana Amanda Camaraza respondió públicamente a la ola de críticas e insultos que recibió en redes sociales tras hacerse viral su intención de comprar un reloj de oro con un presupuesto de 10,000 dólares.
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Amanda Camaraza rompe el silencio tras ataques en redes por su decisión de comprar un reloj de lujo
La influencer cubana Amanda Camaraza respondió públicamente a la ola de críticas e insultos que recibió en redes sociales tras hacerse viral su intención de comprar un reloj de oro con un presupuesto de 10,000 dólares.
La controversia estalló luego de que visitara una reconocida joyería en Miami, donde expresó que buscaba una pieza dorada de uso diario dentro de ese rango de precio.
En un video publicado en sus redes, Camaraza abordó directamente los ataques:
Denunció insultos y descalificaciones personales
Aclaró que no es experta en relojes ni marcas
Explicó que su decisión responde a preferencias personales
“Trabajo duro y, después de cubrir mis responsabilidades, puedo permitirme ciertos lujos”, afirmó.
La influencer defendió su postura señalando:
El dinero es resultado de su esfuerzo
No busca aparentar ni competir
Las críticas reflejan actitudes negativas en redes
Sus declaraciones abrieron un debate sobre consumo, éxito y percepción pública.
El caso generó:
Apoyo de seguidores que respaldan su derecho a gastar su dinero
Críticas sobre el estilo de vida y exposición en redes
Debate sobre cultura digital y comportamiento en comunidades online
Camaraza cerró su intervención con una reflexión:
“El dinero no define a las personas, sino sus valores y acciones”.
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