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Rolex

POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

Amanda Camaraza rompe el silencio tras ataques en redes por su decisión de comprar un reloj de lujo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
rolezx influencer

La influencer cubana Amanda Camaraza respondió públicamente a la ola de críticas e insultos que recibió en redes sociales tras hacerse viral su intención de comprar un reloj de oro con un presupuesto de 10,000 dólares.

La controversia estalló luego de que visitara una reconocida joyería en Miami, donde expresó que buscaba una pieza dorada de uso diario dentro de ese rango de precio.

Embed - Frases de Ricos on Instagram: "Querian un Rolex de Oro "
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Embed - Frases de Ricos on Instagram: "Queria un ROLEX de oro hasta que miro el PRECIO - @mrcrmofficial"
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Reacción tras la polémica

En un video publicado en sus redes, Camaraza abordó directamente los ataques:

Denunció insultos y descalificaciones personales

Aclaró que no es experta en relojes ni marcas

Explicó que su decisión responde a preferencias personales

“Trabajo duro y, después de cubrir mis responsabilidades, puedo permitirme ciertos lujos”, afirmó.

Embed - Amanda Camaraza on Instagram: "Sin palabras "
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Debate sobre dinero y redes sociales

La influencer defendió su postura señalando:

El dinero es resultado de su esfuerzo

No busca aparentar ni competir

Las críticas reflejan actitudes negativas en redes

Sus declaraciones abrieron un debate sobre consumo, éxito y percepción pública.

Respuesta del público

El caso generó:

Apoyo de seguidores que respaldan su derecho a gastar su dinero

Críticas sobre el estilo de vida y exposición en redes

Debate sobre cultura digital y comportamiento en comunidades online

Mensaje final

Camaraza cerró su intervención con una reflexión:

“El dinero no define a las personas, sino sus valores y acciones”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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