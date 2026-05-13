Vicecanciller cubano borra polémico mensaje tras admitir que Cuba "cae por sí sola"

El vicecanciller de Cuba , Carlos Fernández de Cossío , eliminó este miércoles una publicación en redes sociales luego de generar fuertes reacciones por una frase interpretada como una admisión de la profunda crisis que atraviesa la isla.

“Un país que cae o fracasa por sí solo no necesita que lo empujen”, escribió el funcionario en su perfil público de Facebook antes de borrar el mensaje menos de media hora después.

La publicación fue capturada por usuarios y comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

La publicación apareció en medio del endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio , quienes han descrito a Cuba como una “nación fallida”.

La intención del vicecanciller parecía ser defender al régimen cubano frente a las críticas de Washington.

Sin embargo, el efecto terminó siendo el contrario.

Las redes reaccionan: “¿Entonces reconocen el colapso?”

La frase generó una ola inmediata de comentarios y críticas debido a la interpretación lógica del mensaje.

Usuarios cuestionaron:

Si el propio régimen admite el deterioro del país

Si La Habana reconoce una caída interna

El nivel de crisis económica y social en Cuba

El comentario fue interpretado por muchos como un error comunicacional en medio de la creciente presión internacional sobre el gobierno cubano.

Trump y Rubio aumentan la presión sobre La Habana

Las declaraciones ocurren en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana.

En los últimos meses:

Trump calificó a Cuba como una “nación fallida”

EEUU impuso más de 240 sanciones

Marco Rubio endureció medidas contra GAESA

Washington aumentó la presión económica y diplomática

Rubio ha descrito recientemente al sistema cubano como:

“Un estado fallido sin economía real”.

No es el primer tropiezo del vicecanciller

Fernández de Cossío ya había protagonizado otras controversias en redes sociales.

En abril defendió las expropiaciones revolucionarias usando argumentos constitucionales que terminaron generando nuevas críticas contra el régimen.

Analistas consideran que el episodio refleja:

Desgaste comunicacional oficial

Nerviosismo político interno

Dificultad para responder a la presión externa

Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas

La polémica ocurre mientras la isla enfrenta:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez de combustible

Inflación creciente

Caída del turismo

Deterioro económico generalizado

Diversos organismos internacionales proyectan una fuerte contracción económica para Cuba en 2026.

El mensaje fue borrado… pero ya era viral

Aunque el vicecanciller eliminó rápidamente la publicación, las capturas comenzaron a multiplicarse en redes sociales y medios digitales.

El episodio se convirtió en otro foco de debate sobre la narrativa oficial del régimen y la profundidad de la crisis cubana.