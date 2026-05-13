Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

El presidente de United States , Donald Trump , llegó este miércoles a Beijing para reunirse con el líder chino Xi Jinping , en una visita marcada por la guerra con Iran , las tensiones comerciales y la crisis energética global.

Antes de partir desde Washington, Trump aseguró que mantendrá una “larga conversación” con Xi y adelantó que buscará que China abra aún más su mercado a empresas estadounidenses.

La bienvenida del presidente Trump en China: pic.twitter.com/FL1aErKRmc

Aunque Trump evitó confirmar que Irán será el eje central de la reunión, admitió que el conflicto en Medio Oriente estará presente durante las conversaciones.

La guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán alteró el equilibrio energético mundial tras el bloqueo parcial del Strait of Hormuz , una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo.

China, uno de los principales consumidores energéticos del mundo, ya pidió acelerar esfuerzos diplomáticos para evitar una crisis mayor en la región.

Washington y Beijing también chocan por comercio y tecnología

Además del conflicto en Medio Oriente, Trump y Xi discutirán temas sensibles relacionados con:

Guerra comercial

Inteligencia artificial

Exportación de tierras raras

Tecnología estratégica

Empresas estadounidenses en China

Aranceles y manufactura global

La visita ocurre mientras ambas potencias intentan sostener una frágil tregua comercial alcanzada meses atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2054538209334301090?s=20&partner=&hide_thread=false President Trump's motorcade departs Beijing Capital Airport for the hotel.



Tomorrow, @POTUS will participate in the official state arrival ceremony, meet with President Xi Jinping, sit for multiple interviews, and hold several other official events. pic.twitter.com/z9MvA3FIC1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

Gigantes tecnológicos acompañan a Trump

Trump viajó acompañado por algunos de los empresarios más poderosos de Estados Unidos.

Entre los ejecutivos presentes figuran:

Elon Musk, CEO de Tesla

Tim Cook

Jensen Huang

Directivos de Boeing y otras grandes corporaciones estadounidenses

La presencia empresarial refleja la importancia económica y tecnológica de la visita.

Taiwán vuelve a tensar la relación entre EEUU y China

Otro de los temas más delicados será Taiwan.

Trump confirmó que hablará directamente con Xi sobre:

Ventas de armas estadounidenses

Seguridad regional

Riesgo de escalada militar en Asia

China considera a Taiwán parte de su territorio y mantiene una fuerte presión política y militar sobre la isla.

Trump apuesta a su relación personal con Xi

El mandatario estadounidense aseguró que mantiene una buena relación con Xi Jinping y expresó confianza en evitar una confrontación mayor.

“Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi”, afirmó Trump antes de aterrizar en Beijing.

La economía global mira con atención la cumbre

La reunión se produce en un momento extremadamente delicado para ambas potencias.

Estados Unidos enfrenta:

Inflación creciente

Aumento del petróleo

Nerviosismo en Wall Street

Mientras China atraviesa:

Crisis inmobiliaria

Debilidad del consumo interno

Menor crecimiento económico

Analistas consideran que cualquier acuerdo o choque entre Trump y Xi podría impactar directamente los mercados internacionales.