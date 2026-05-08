Muere en accidente en La Habana el reguetonero cubano Bolito El Efi

El reguetonero cubano Bolito El Efi , cuyo nombre real era Óscar Portuondo, falleció en La Habana tras un accidente de tránsito, según reportes difundidos en redes sociales que rápidamente provocaron reacciones de dolor dentro del movimiento urbano cubano.

La noticia comenzó a circular luego de publicaciones compartidas por páginas vinculadas a la farándula cubana y artistas del género.

La muerte de Bolito El Efi generó numerosas muestras de tristeza en redes sociales por parte de exponentes del género urbano.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Ja Rulay , quien escribió en Instagram:

“Hermano no me puedo creer esto. Bolito descansa hermano”.

También el artista Oniel Bebeshito, quien compartió escenario y proyectos con el fallecido, expresó públicamente su pesar.

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Una figura conocida dentro de la farándula cubana

Bolito El Efi era ampliamente reconocido dentro del entorno urbano cubano tanto en la isla como en la diáspora.

Durante años residió en United States y mantuvo vínculos con figuras destacadas del cubatón y el entretenimiento cubano.

Su imagen estuvo asociada al estilo de vida urbano y de lujo que caracteriza a muchos exponentes del género.

El cubatón vuelve a sufrir otra pérdida

La muerte de Bolito El Efi se suma a otras pérdidas que han golpeado al movimiento urbano cubano en los últimos años.

Entre ellas destacan:

El fallecimiento de El Dany en 2020

La muerte de El Taiger en 2024

El género urbano cubano ha experimentado un fuerte crecimiento durante la última década gracias al impulso de plataformas digitales como YouTube, Spotify y redes sociales.

Conmoción en redes sociales

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida entre seguidores, artistas y figuras públicas cubanas.

Las publicaciones relacionadas con Bolito El Efi se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en tendencia dentro de comunidades cubanas en redes sociales.

Hasta el momento no se han divulgado oficialmente más detalles sobre el accidente.