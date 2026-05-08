americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bolito El Efi

Muere en accidente en La Habana el reguetonero cubano Bolito El Efi

El artista urbano cubano Bolito El Efi falleció en un accidente de tránsito en La Habana, causando conmoción en redes

Bolito El Efi

El movimiento urbano cubano vuelve a vestirse de luto

El reguetonero cubano Bolito El Efi, cuyo nombre real era Óscar Portuondo, falleció en La Habana tras un accidente de tránsito, según reportes difundidos en redes sociales que rápidamente provocaron reacciones de dolor dentro del movimiento urbano cubano.

La noticia comenzó a circular luego de publicaciones compartidas por páginas vinculadas a la farándula cubana y artistas del género.

Screenshot 2026-05-08 at 11.08.13PM

Artistas cubanos reaccionan con dolor

La muerte de Bolito El Efi generó numerosas muestras de tristeza en redes sociales por parte de exponentes del género urbano.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Ja Rulay, quien escribió en Instagram:

“Hermano no me puedo creer esto. Bolito descansa hermano”.

También el artista Oniel Bebeshito, quien compartió escenario y proyectos con el fallecido, expresó públicamente su pesar.

Screenshot 2026-05-08 at 11.08.23PM

Una figura conocida dentro de la farándula cubana

Bolito El Efi era ampliamente reconocido dentro del entorno urbano cubano tanto en la isla como en la diáspora.

Durante años residió en United States y mantuvo vínculos con figuras destacadas del cubatón y el entretenimiento cubano.

Su imagen estuvo asociada al estilo de vida urbano y de lujo que caracteriza a muchos exponentes del género.

El cubatón vuelve a sufrir otra pérdida

La muerte de Bolito El Efi se suma a otras pérdidas que han golpeado al movimiento urbano cubano en los últimos años.

Entre ellas destacan:

El fallecimiento de El Dany en 2020

La muerte de El Taiger en 2024

El género urbano cubano ha experimentado un fuerte crecimiento durante la última década gracias al impulso de plataformas digitales como YouTube, Spotify y redes sociales.

Conmoción en redes sociales

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida entre seguidores, artistas y figuras públicas cubanas.

Las publicaciones relacionadas con Bolito El Efi se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en tendencia dentro de comunidades cubanas en redes sociales.

Hasta el momento no se han divulgado oficialmente más detalles sobre el accidente.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba respondera militarmente: bruno rodriguez advierte sobre un bano de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

Por Redacción América Noticias Miami
manuel marrero pide viajar a cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu busca quitar ciudadania al exembajador victor rocha por espiar 51 anos para cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
marco rubio lanza dura ofensiva contra gaesa: roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter