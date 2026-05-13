🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

Díaz-Canel reconoce el peor momento energético del año en Cuba
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió este miércoles que la situación del sistema eléctrico cubano atraviesa un momento “particularmente tenso”, en medio de apagones masivos y crecientes protestas en distintos puntos de **La Habana>.
En una publicación oficial en redes sociales, Díaz-Canel reconoció que el déficit energético proyectado supera los 2,000 MW durante el horario pico nocturno.
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El sistema eléctrico cubano entra en zona crítica
Según cifras oficiales de la Unión Eléctrica citadas en medios cubanos, el martes se registró una afectación máxima superior a los 2,100 MW, considerada la peor del año hasta ahora.
Las autoridades reportaron:
Disponibilidad energética muy por debajo de la demanda
Falta severa de combustible
Apagones prolongados en varias provincias
Más de la mitad del país afectado por cortes eléctricos
En algunos municipios de La Habana los apagones ya superan las 20 horas consecutivas.
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Díaz-Canel culpa a EEUU y al “bloqueo energético”
El mandatario atribuyó la crisis exclusivamente a las sanciones y restricciones impuestas por United States.
“Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético”, escribió Díaz-Canel.
Según el gobernante cubano, la isla necesita al menos ocho buques mensuales de combustible, pero en abril solo habría recibido uno.
El colapso energético desata nuevas protestas en La Habana
Mientras Díaz-Canel publicaba su mensaje, continuaban registrándose protestas y cacerolazos en distintos barrios habaneros.
Entre los incidentes reportados aparecen:
Protesta frente al Gobierno de San Miguel del Padrón
Cacerolazos en Reparto Bahía
Fogatas en Marianao
Grafitis de “Patria y Vida” en Arroyo Naranjo
Las manifestaciones reflejan el creciente malestar social provocado por los apagones y la escasez.
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes
La isla acumula meses de deterioro energético tras la reducción del suministro petrolero externo.
Reportes recientes señalan:
Fin de envíos venezolanos
Reducción de apoyo energético ruso
Suspensión de exportaciones mexicanas
Falta de inversión estructural
El sistema eléctrico cubano ha sufrido múltiples colapsos nacionales durante los últimos 18 meses.
Trump y Marco Rubio aumentan la presión sobre La Habana
Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren en paralelo al endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump.
Trump calificó recientemente a Cuba como una “nación fallida”, mientras el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y funcionarios cubanos.
Rubio también negó que exista un “bloqueo petrolero” específico contra Cuba y responsabilizó al modelo económico cubano por el deterioro interno.
La tensión social sigue creciendo en la isla
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó un fuerte aumento de protestas durante 2026, mientras organizaciones independientes denuncian militarización y arrestos relacionados con cacerolazos y manifestaciones.
La crisis eléctrica se suma además a una profunda escasez de alimentos y combustible que continúa golpeando a millones de cubanos.