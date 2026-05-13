🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

El gobernante de Cuba , Miguel Díaz-Canel , admitió este miércoles que la situación del sistema eléctrico cubano atraviesa un momento “particularmente tenso”, en medio de apagones masivos y crecientes protestas en distintos puntos de **La Habana>.

En una publicación oficial en redes sociales, Díaz-Canel reconoció que el déficit energético proyectado supera los 2,000 MW durante el horario pico nocturno.

#Ahora . Díaz-Canel admite crisis extrema del sistema eléctrico y culpa a EE.UU. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a Estados Unidos por el agravamiento de la crisis energética en la isla, en medio de apagones que este miércoles podrían superar… pic.twitter.com/8i24gsviDZ

Según cifras oficiales de la Unión Eléctrica citadas en medios cubanos, el martes se registró una afectación máxima superior a los 2,100 MW, considerada la peor del año hasta ahora.

Disponibilidad energética muy por debajo de la demanda

Falta severa de combustible

Apagones prolongados en varias provincias

Más de la mitad del país afectado por cortes eléctricos

En algunos municipios de La Habana los apagones ya superan las 20 horas consecutivas.

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Protesta masiva de cubanos tocando cacerolas. pic.twitter.com/FUErLVA2L7 — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) May 13, 2026

Díaz-Canel culpa a EEUU y al “bloqueo energético”

El mandatario atribuyó la crisis exclusivamente a las sanciones y restricciones impuestas por United States.

“Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético”, escribió Díaz-Canel.

Según el gobernante cubano, la isla necesita al menos ocho buques mensuales de combustible, pero en abril solo habría recibido uno.

El colapso energético desata nuevas protestas en La Habana

Mientras Díaz-Canel publicaba su mensaje, continuaban registrándose protestas y cacerolazos en distintos barrios habaneros.

Entre los incidentes reportados aparecen:

Protesta frente al Gobierno de San Miguel del Padrón

Cacerolazos en Reparto Bahía

Fogatas en Marianao

Grafitis de “Patria y Vida” en Arroyo Naranjo

Las manifestaciones reflejan el creciente malestar social provocado por los apagones y la escasez.

Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes

La isla acumula meses de deterioro energético tras la reducción del suministro petrolero externo.

Reportes recientes señalan:

Fin de envíos venezolanos

Reducción de apoyo energético ruso

Suspensión de exportaciones mexicanas

Falta de inversión estructural

El sistema eléctrico cubano ha sufrido múltiples colapsos nacionales durante los últimos 18 meses.

Trump y Marco Rubio aumentan la presión sobre La Habana

Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren en paralelo al endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump.

Trump calificó recientemente a Cuba como una “nación fallida”, mientras el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y funcionarios cubanos.

Rubio también negó que exista un “bloqueo petrolero” específico contra Cuba y responsabilizó al modelo económico cubano por el deterioro interno.

La tensión social sigue creciendo en la isla

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó un fuerte aumento de protestas durante 2026, mientras organizaciones independientes denuncian militarización y arrestos relacionados con cacerolazos y manifestaciones.

La crisis eléctrica se suma además a una profunda escasez de alimentos y combustible que continúa golpeando a millones de cubanos.