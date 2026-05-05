Paulina Rubio tomaría ventaja en juicio por la custodia de su hijo con Colate

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Durante la primera audiencia, se indicó que Paulina estaría tomando una posición favorable dentro del proceso legal, respaldada por distintos argumentos presentados ante el tribunal. Aunque el caso continúa siendo complejo, fuentes cercanas aseguran que la intérprete ha logrado sostener su postura con firmeza.

En contraste con versiones previas, no se ha determinado que el deseo del menor de residir en España con su padre sea un factor decisivo en esta etapa inicial, lo que abre un nuevo escenario dentro del proceso.

En el programa “Sin Rollo”, el periodista Tony Dandrades detalló los pormenores de esta audiencia, destacando que aún quedan varias instancias legales por desarrollarse antes de llegar a una resolución definitiva.

El caso continúa en evolución y se espera que en las próximas audiencias se definan aspectos clave que marcarán el rumbo de la custodia del menor.