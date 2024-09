La reciente entrevista del cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado una gran repercusión debido a sus emotivas declaraciones sobre la actual situación de su país natal, Puerto Rico . Durante la conversación de una hora y media en el programa El Tony Pregunta, el artista no sólo habló sobre su música y su carrera, sino que también se dejó llevar por la emoción al tratar temas políticos y sociales.

Benito Martínez, afirmó: “Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros”, justo antes de taparse el rostro para no hacer muy evidente el llanto, que claramente no pasó desapercibido. El artista se mostró bastante sincero y abierto en esta entrevista, destacando la importancia de sus raíces en Vega Baja y la necesidad de una política que realmente sirva a la comunidad.