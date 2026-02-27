Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

TRUMP HABLA DE “TOMA AMISTOSA” DE CUBA Y GENERA TERREMOTO POLÍTICO
Donald Trump afirmó que EE.UU. podría iniciar una “toma amistosa y controlada” de Cuba, generando impacto diplomático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración podría iniciar una “toma amistosa y controlada” de Cuba, en declaraciones atribuidas a un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.
Las palabras, reportadas por corresponsales presentes en Washington, han provocado reacciones inmediatas por su carga geopolítica y simbólica.
Según el periodista David Alandete, el mandatario habló de una posible “toma amistosa y controlada” de la isla.
Por su parte, el corresponsal Juan Esteban Silva aseguró que Trump describió a Cuba como “una nación fallida” que “no tiene dinero ni petróleo” y que “necesita la ayuda de Estados Unidos”.
También habría señalado que el secretario de Estado Marco Rubio sostiene conversaciones “al más alto nivel” con autoridades cubanas.
Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ampliando el alcance de la expresión ni detallando medidas concretas.
La declaración ocurre en medio de:
Crisis energética profunda en Cuba
Tensiones diplomáticas recientes
Contactos confirmados entre Washington y actores del sistema cubano
Incidentes marítimos que han elevado la presión bilateral
La frase “toma amistosa” ha sido interpretada por analistas como ambigua, con potenciales lecturas políticas y estratégicas.
No está claro si el mandatario utilizó el término en sentido figurado, económico o político.
Expertos advierten que cualquier referencia a una “toma” puede tener implicaciones diplomáticas significativas en el hemisferio occidental.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido aclaraciones formales adicionales.
Las declaraciones podrían intensificar el debate sobre el futuro político de la isla y el rol de Estados Unidos en un eventual proceso de transición.
Por ahora, se trata de palabras pronunciadas ante la prensa, sin hoja de ruta pública definida.
