Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

TRUMP HABLA DE “TOMA AMISTOSA” DE CUBA Y GENERA TERREMOTO POLÍTICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su administración podría iniciar una “toma amistosa y controlada” de Cuba , en declaraciones atribuidas a un intercambio con periodistas en la Casa Blanca .

Las palabras, reportadas por corresponsales presentes en Washington, han provocado reacciones inmediatas por su carga geopolítica y simbólica.

Según el periodista David Alandete , el mandatario habló de una posible “toma amistosa y controlada” de la isla.

| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump anuncia que Estados Unidos podría tener una "TOMA AMISTOS del poder en Cuba". "Podríamos muy bien terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Llevamos muchos años tratando con Cuba... Están en graves problemas." pic.twitter.com/hp5a2Oz8k3

Por su parte, el corresponsal Juan Esteban Silva aseguró que Trump describió a Cuba como “una nación fallida” que “no tiene dinero ni petróleo” y que “necesita la ayuda de Estados Unidos”.

También habría señalado que el secretario de Estado Marco Rubio sostiene conversaciones “al más alto nivel” con autoridades cubanas.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ampliando el alcance de la expresión ni detallando medidas concretas.

Contexto delicado

La declaración ocurre en medio de:

Crisis energética profunda en Cuba

Tensiones diplomáticas recientes

Contactos confirmados entre Washington y actores del sistema cubano

Incidentes marítimos que han elevado la presión bilateral

La frase “toma amistosa” ha sido interpretada por analistas como ambigua, con potenciales lecturas políticas y estratégicas.

¿Qué significa “toma amistosa”?

No está claro si el mandatario utilizó el término en sentido figurado, económico o político.

Expertos advierten que cualquier referencia a una “toma” puede tener implicaciones diplomáticas significativas en el hemisferio occidental.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido aclaraciones formales adicionales.

Lo que viene

Las declaraciones podrían intensificar el debate sobre el futuro político de la isla y el rol de Estados Unidos en un eventual proceso de transición.

Por ahora, se trata de palabras pronunciadas ante la prensa, sin hoja de ruta pública definida.