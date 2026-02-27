americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

Donald Trump afirmó que EE.UU. podría iniciar una “toma amistosa y controlada” de Cuba, generando impacto diplomático

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump cuba

TRUMP HABLA DE “TOMA AMISTOSA” DE CUBA Y GENERA TERREMOTO POLÍTICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración podría iniciar una “toma amistosa y controlada” de Cuba, en declaraciones atribuidas a un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.

Las palabras, reportadas por corresponsales presentes en Washington, han provocado reacciones inmediatas por su carga geopolítica y simbólica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/2027445427906253126?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Qué dijo Trump?

Según el periodista David Alandete, el mandatario habló de una posible “toma amistosa y controlada” de la isla.

Por su parte, el corresponsal Juan Esteban Silva aseguró que Trump describió a Cuba como “una nación fallida” que “no tiene dinero ni petróleo” y que “necesita la ayuda de Estados Unidos”.

También habría señalado que el secretario de Estado Marco Rubio sostiene conversaciones “al más alto nivel” con autoridades cubanas.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ampliando el alcance de la expresión ni detallando medidas concretas.

Contexto delicado

La declaración ocurre en medio de:

  • Crisis energética profunda en Cuba

  • Tensiones diplomáticas recientes

  • Contactos confirmados entre Washington y actores del sistema cubano

  • Incidentes marítimos que han elevado la presión bilateral

La frase “toma amistosa” ha sido interpretada por analistas como ambigua, con potenciales lecturas políticas y estratégicas.

¿Qué significa “toma amistosa”?

No está claro si el mandatario utilizó el término en sentido figurado, económico o político.

Expertos advierten que cualquier referencia a una “toma” puede tener implicaciones diplomáticas significativas en el hemisferio occidental.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido aclaraciones formales adicionales.

Lo que viene

Las declaraciones podrían intensificar el debate sobre el futuro político de la isla y el rol de Estados Unidos en un eventual proceso de transición.

Por ahora, se trata de palabras pronunciadas ante la prensa, sin hoja de ruta pública definida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump eleva a marco rubio como figura clave en el estado de la union y lo presenta como su gran carta diplomatica

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Por Redacción América Noticias Miami
trump otorga medalla de honor a piloto herido en la redada que capturo a maduro durante el estado de la union

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Piloto militar herido en redada contra Maduro recibe la Medalla de Honor durante discurso de Trump

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter