Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

El presidente Donald Trump condecoró este martes con la Medalla de Honor del Congreso al piloto del ejército estadounidense Eric Slover , quien resultó gravemente herido durante la operación que culminó con la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , informó el gobierno durante el discurso sobre el Estado de la Unión.

| AHORA — El presidente Donald Trump entrega la Medalla de Honor a Eric Slover, uno de los HÉROES que participó en la captura del genocida venezolano Nicolás Maduro. Gloria y honor eterna a estos héroes de la libertad. pic.twitter.com/oV5Yryv959

Slover, Chief Warrant Officer 5 del Ejército de EE. UU., fue el piloto principal del helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre un complejo fuertemente defendido en Caracas en la madrugada del 3 de enero , parte de la operación militar que capturó a Maduro y sumergió la capital venezolana en oscuridad tras semanas de planificación encubierta.

Durante la narración, Trump explicó que Slover fue alcanzado por múltiples disparos en la pierna y la cadera mientras pilotaba la aeronave bajo fuego enemigo. A pesar de sus heridas, el piloto mantuvo el control del helicóptero y aseguró el desembarco seguro de las tropas , un acto que el presidente calificó como decisivo para el éxito de la misión.

El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

“Slover absorbió cuatro disparos agonizantes que destrozaron su pierna en numerosos pedazos y aun así pilotó la nave bajo condiciones extremas, salvando la vida de sus compañeros”, dijo Trump.

Slover recibió la Medalla de Honor de manos del teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, en la galería que da a la Cámara de Representantes. Trump destacó que el piloto aun se encuentra en recuperación y utilizó un andador durante el acto.

Además de Slover, Trump anunció que otros 10 militares que participaron en la operación contra Maduro serán condecorados en una ceremonia privada en la Casa Blanca .

El presidente también otorgó la Medalla de Honor al capitán retirado E. Royce Williams, un veterano de 100 años que derribó múltiples aviones soviéticos durante la Guerra de Corea, elevando su premio anterior por actos heroicos en combate.

Impacto del reconocimiento

La entrega de la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta de los Estados Unidos, subraya la importancia que la administración le otorga a la operación que concluyó con la captura de Maduro, ahora trasladado a EE. UU. para enfrentar cargos por narcotráfico y otros crímenes.

El homenaje público en un evento político de alto perfil como el Estado de la Unión también refuerza el mensaje del mandatario sobre fuerza, patriotismo y éxito de las fuerzas estadounidenses en operaciones complejas en el extranjero.