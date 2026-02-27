americateve

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

Cuatro hombres murieron frente a Cayo Falcones tras ser interceptada una lancha de Florida por autoridades cubanas

americateve | Redacción América Noticias Miami
CRISIS ENTRE LA HABANA Y WASHINGTON: ¿QUIÉNES ERAN LOS CUATRO FALLECIDOS?

Cuatro nombres quedaron en el centro de una nueva tormenta diplomática entre Cuba y Estados Unidos:

  • Pavel Alling Peña

  • Michael Ortega Casanova

  • Ledián Padrón Guevara

  • Héctor Duani Cruz Correa

Murieron el miércoles frente a Cayo Falcones, en Corralillo, Villa Clara, cuando una embarcación con matrícula de Florida fue interceptada por Tropas Guardafronteras.

El gobierno cubano sostiene que se trató de una “infiltración armada con fines terroristas”.

Familiares y allegados en EE.UU. cuestionan esa versión.

Michael (Michel) Ortega Casanova

54 años, natural de Morón, residía en Tampa. Empresario del sector transporte y activo en círculos del exilio.

Su hermano aseguró que no era militante de grupos armados.

En Tampa, organizaciones del exilio declararon duelo en su honor.

Héctor Duani Cruz Correa

42 años. Trabajador de la construcción en los Cayos de Florida.

Su esposa declaró que desconocía cualquier vínculo político o militar.

La embarcación fue reportada como robada desde una marina en Florida.

Pavel Alling Peña

Profesor, escritor y licenciado en Historia del Arte.

Conocido por reflexiones públicas sobre identidad y soberanía.

En redes sociales defendía la libertad de Cuba sin anexión a EE.UU.

Su perfil intelectual contrasta con la narrativa oficial de “infiltración armada”.

Ledián Padrón Guevara

25 años, residente en Houston.

Fuentes del exilio señalan que había mostrado interés en iniciativas de confrontación contra el régimen.

Su juventud lo convierte en el más joven de los fallecidos.

Versiones encontradas

El Ministerio del Interior de Cuba afirma que la lancha abrió fuego primero y que se incautaron armas de alto calibre.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que EE.UU. realizará su propia investigación independiente.

Un funcionario estadounidense confirmó que al menos uno de los fallecidos era ciudadano estadounidense.

Investigación abierta

Para La Habana, el caso encaja en una agresión organizada desde el exilio.

Para familiares y activistas en Miami, se trata de trabajadores y ciudadanos cuya versión aún no ha sido escuchada.

La investigación continúa en ambos países.

Las aguas frente a Villa Clara siguen dejando más preguntas que respuestas.

