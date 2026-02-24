americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piloto militar herido en redada contra Maduro recibe la Medalla de Honor durante discurso de Trump

WASHINGTON (AP) — Un piloto de helicóptero que resultó herido en la incursión que capturó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro recibió el martes la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente, Donald Trump.

El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)
El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump manifestó que el suboficial del ejército Eric Slover, quien apareció usando un andador, pilotaba el helicóptero CH-47 Chinook de vanguardia que descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” donde se encontraba Maduro durante una incursión que, aunque exitosa, dejó a siete soldados estadounidenses con heridas de bala y lesiones relacionadas con metralla.

“Mientras se preparaba para aterrizar, ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric fue alcanzado impactos muy graves en la pierna y la cadera, una bala tras otra”, relató el presidente, que agregó que Slover “recibió cuatro disparos agonizantes, que destrozaron su pierna en numerosos pedazos”.

Meses de planificación secreta derivaron en la audaz operación que sumió en la oscuridad a la capital del país sudamericano mientras las tropas se infiltraban en la casa de Maduro y lo trasladaban rápidamente a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

La descripción que hizo Trump de las acciones de Slover esa noche ofrece una nueva y detallada perspectiva del asalto militar, que ha permanecido en gran medida en secreto desde que se llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero.

Según Trump, cuando Slover se preparaba para aterrizar su helicóptero se encontró con “dos ametralladores que escaparon a la furia de los aviones anteriores”.

“Eric maniobró su helicóptero con todas esas vidas y almas para enfrentar al enemigo y permitir que sus artilleros eliminaran la amenaza, salvando la vida de sus compañeros de armas de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en territorio enemigo”, explicó.

El presidente afirmó que “el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros de armas dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador”.

El teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, entregó a Slover la Medalla de Honor en la galería que da a la Cámara de Representantes.

Slover vestía su uniforme de gala y utilizó un andador para mantenerse en pie. Trump señaló que el soldado aún se estaba recuperando de sus heridas.

El presidente apuntó que otros 10 soldados que participaron en la operación recibirán medallas en una ceremonia privada que se celebrará más adelante en la Casa Blanca.

Además de Slover, Trump entregó también la Medalla de Honor al capitán retirado E. Royce Williams, un piloto de la Marina que derribó múltiples aviones soviéticos durante la Guerra de Corea, mejorando la condecoración que ya tenía, la Cruz de la Marina.

Trump calificó al expiloto de combate, de 100 años, como “una de las últimas leyendas vivas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter