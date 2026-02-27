EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Una nueva fricción diplomática impacta al deporte cubano a pocos días del inicio del VI Clásico Mundial de Béisbol .

El exlanzador pinareño Pedro Luis Lazo , actual entrenador de pitcheo del equipo Cuba, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le negó la visa para viajar al torneo que comenzará el 6 de marzo en San Juan, Puerto Rico.

Lazo forma parte de un grupo de ocho integrantes de la delegación cubana a quienes se les denegó el visado, en una decisión que, hasta ahora, Washington no ha explicado públicamente.

En declaraciones a la televisión cubana, Lazo expresó su desconcierto:

“Es difícil entender que pase esto con lo de las visas, porque no tenemos nada que ver con temas políticos”.

Aunque no ocupa un cargo político formal, el exlanzador ha mantenido una postura pública alineada con el sistema deportivo estatal de la isla.

Pedro Luis Lazo

¿A quiénes afecta la medida?

La negativa de visado no alcanza a los jugadores del roster oficial, pero sí impacta la estructura técnica y directiva.

Entre los afectados se encuentran:

El jefe de delegación

El comisionado nacional de béisbol

El encargado de estadísticas

Otros miembros del cuerpo técnico

Según Lazo, la ausencia de estos roles debilita la organización interna del equipo en un evento de máxima exigencia competitiva.

Contexto político y deportivo

El torneo se celebrará en Puerto Rico, territorio estadounidense, lo que implica requisitos migratorios sujetos a la política exterior de Washington.

La decisión ocurre en medio de tensiones bilaterales persistentes entre EE.UU. y Cuba, especialmente tras recientes episodios diplomáticos y militares en la región.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha detallado las razones específicas de la negativa.

Impacto en el Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los eventos más importantes del calendario internacional y representa una vitrina global para el talento cubano.

Aunque el equipo podrá competir, la ausencia de parte de su staff técnico genera interrogantes sobre la preparación estratégica y logística del conjunto.

El béisbol, considerado deporte nacional en Cuba, vuelve a quedar atrapado en la compleja relación entre deporte y política.