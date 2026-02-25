americateve

Trump

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Durante su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump elogió a su secretario de Estado, Marco Rubio, reforzando su papel central en la diplomacia de EE. UU. y diplomacia hemisférica

Por Redacción América Noticias Miami
Marco RUbio

Elogios públicos en la Cámara

El presidente Donald Trump dedicó una porción significativa de su discurso del Estado de la Unión para elogiar públicamente al secretario de Estado Marco Rubio, destacando su papel central en la política exterior de la administración y presentándolo como una figura estratégica para la diplomacia estadounidense.

“Y también quiero agradecerle al secretario de Estado, Marco Rubio. Le gusta a las personas, y fue el único miembro de mi gabinete aprobado por unanimidad en el Senado”, dijo Trump ante el pleno del Congreso, subrayando el apoyo bipartidista que recibió Rubio durante su confirmación.

De rival político a pilar diplomático

La mención del presidente tuvo lugar durante un discurso marcado por temas de política exterior, economía e inmigración, y fue acompañada por una escena de reconocimiento visible: legisladores y asistentes se pusieron de pie y aplaudieron la entrada de Rubio al Capitolio.

Trump calificó además a Rubio de “gran secretario de Estado, el mejor tal vez”, en un piropo inusual que resalta la confianza del presidente en su diplomático principal.

Impulso a su influencia

El discurso llega en un momento en que Rubio ha asumido un rol activo en asuntos clave de la política exterior de EE. UU., incluidas las relaciones con países como Venezuela y Irán, así como la seguridad regional y el combate al crimen organizado, según informes de prensa.

Además de la creciente visibilidad en Washington, Rubio ha liderado misiones con líderes del Caribe, subrayando la estrategia estadounidense en la región frente a desafíos compartidos como la seguridad y el tráfico de drogas.

Contexto político

Marco Rubio, además de ser secretario de Estado, ha sido una figura prominente en la administración de Trump desde 2025, formando parte de su gabinete con responsabilidades ampliadas, incluidas funciones interinas de seguridad nacional.

Los elogios reiterados por parte de Trump, que incluso bromeó sobre su relación, reflejan un esfuerzo por resaltar la cohesión del equipo y la fortaleza de la diplomacia estadounidense ante desafíos globales.

