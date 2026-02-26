Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Funcionarios estadounidenses vinculados al secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron un encuentro reservado con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, al margen de la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM en Saint Kitts.

Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, es considerado una figura influyente dentro del círculo más cercano al poder cubano, aunque no ostenta cargo formal dentro del gobierno ni del Partido Comunista.

Fuentes lo señalan como asesor clave del entorno de Raúl Castro y vinculado a la supervisión del conglomerado militar GAESA, que controla amplios sectores estratégicos de la economía cubana.

Su presencia en Saint Kitts y el contacto con representantes estadounidenses refuerzan la percepción de que Washington lo considera un interlocutor relevante en eventuales negociaciones.

Según reportes citados por el Miami Herald, las conversaciones giraron en torno a un posible alivio gradual de sanciones estadounidenses a cambio de reformas económicas progresivas en Cuba .

Ajustes económicos “mes a mes”

Apertura limitada al sector privado

Posible marco regional con participación de CARICOM

Reformas estructurales bajo supervisión internacional

No existe confirmación oficial de un acuerdo cerrado.

Rubio evitó confirmar detalles específicos y se limitó a señalar que Estados Unidos está dispuesto a escuchar propuestas de cambio.

Contexto sensible

El encuentro ocurrió el mismo día en que se reportó un enfrentamiento armado en aguas cercanas a Cuba, que dejó víctimas mortales y elevó la tensión política.

Rubio calificó ese incidente como “inusual” y anunció que Washington realizará su propia verificación independiente.

El episodio coincidió además con el aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un hecho que históricamente marcó un punto de quiebre en las relaciones bilaterales.

¿Diálogo avanzado?

Fuentes diplomáticas indicaron que las negociaciones estarían “muy avanzadas”, aunque Washington insiste en que no busca prolongar la permanencia del sistema actual, sino promover cambios estructurales.

Durante la cumbre, líderes regionales como el presidente de Guyana y el primer ministro de Jamaica abogaron por un diálogo constructivo entre Washington y La Habana.

La reunión confirma que, pese al discurso público de tensión, los canales de comunicación entre Estados Unidos y el entorno del poder cubano permanecen abiertos.