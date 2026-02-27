Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Un nuevo caso de violencia de género sacude a Cuba.

Yaimée Carrazana Herrera , de 32 años, murió este martes tras ser atacada presuntamente por su expareja en plena vía pública en Santa Clara, provincia de Villa Clara .

El crimen fue confirmado por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que elevaron a siete los feminicidios verificados en 2026 hasta el 26 de febrero.

Según reportes independientes, el presunto agresor fue identificado como Yonel Jaramillo Herrera .

El ataque ocurrió en la zona del Bosque Martiano, cuando Yaimée se dirigía a su centro de trabajo.

Tras la agresión fue trasladada al Hospital Arnaldo Milián Castro, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Su hijo de 14 años la acompañaba y presenció el ataque.

Las organizaciones exigieron atención psicológica especializada para el menor.

El presunto agresor fue detenido por autoridades locales.

Feminicidios en aumento

Los datos de OGAT y YSTCC indican que en lo que va de 2026 también se han registrado:

2 intentos de feminicidio

1 asesinato de un hombre por motivos de género

3 posibles intentos en investigación

2 posibles feminicidios pendientes de confirmación

En 2025, al menos 46 feminicidios fueron documentados por observatorios independientes.

Un 81% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Cinco de los presuntos feminicidas tenían antecedentes o denuncias previas.

Llamado urgente

Las organizaciones feministas reiteraron:

“Denunciar estos crímenes no es delito”.

La muerte de Yaimée Carrazana vuelve a colocar el foco sobre la violencia de género en la isla y la ausencia de una ley integral contra la violencia machista.