Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Un nuevo caso de violencia de género sacude a Cuba.
Yaimée Carrazana Herrera murió tras ser atacada por su expareja en Santa Clara; feminicidios en Cuba suman siete en 2026
Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, murió este martes tras ser atacada presuntamente por su expareja en plena vía pública en Santa Clara, provincia de Villa Clara.
El crimen fue confirmado por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que elevaron a siete los feminicidios verificados en 2026 hasta el 26 de febrero.
Según reportes independientes, el presunto agresor fue identificado como Yonel Jaramillo Herrera.
El ataque ocurrió en la zona del Bosque Martiano, cuando Yaimée se dirigía a su centro de trabajo.
Tras la agresión fue trasladada al Hospital Arnaldo Milián Castro, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
Su hijo de 14 años la acompañaba y presenció el ataque.
Las organizaciones exigieron atención psicológica especializada para el menor.
El presunto agresor fue detenido por autoridades locales.
Los datos de OGAT y YSTCC indican que en lo que va de 2026 también se han registrado:
2 intentos de feminicidio
1 asesinato de un hombre por motivos de género
3 posibles intentos en investigación
2 posibles feminicidios pendientes de confirmación
En 2025, al menos 46 feminicidios fueron documentados por observatorios independientes.
Un 81% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.
Cinco de los presuntos feminicidas tenían antecedentes o denuncias previas.
Las organizaciones feministas reiteraron:
“Denunciar estos crímenes no es delito”.
La muerte de Yaimée Carrazana vuelve a colocar el foco sobre la violencia de género en la isla y la ausencia de una ley integral contra la violencia machista.
