Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Pavel Alling Peña, escritor y profesor camagüeyano, figura entre los cuatro fallecidos en el enfrentamiento marítimo en Villa Clara

Por Redacción América Noticias Miami
Pavel Alling Peña

INTELECTUAL CUBANO ENTRE LOS FALLECIDOS EN INCIDENTE MARÍTIMO EN VILLA CLARA

La incursión marítima ocurrida frente a las costas de Villa Clara continúa generando repercusiones políticas y sociales en Cuba. Entre los cuatro fallecidos identificados oficialmente aparece el nombre de Pavel Alling Peña, escritor y profesor natural de Camagüey.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó su identidad tras el enfrentamiento entre una embarcación civil y fuerzas cubanas, un hecho que La Habana calificó como intento de infiltración armada procedente de Estados Unidos.

Perfil del intelectual fallecido

Alling Peña era licenciado en Historia del Arte y profesor de literatura. Además de su labor docente, desarrollaba una trayectoria literaria reconocida en géneros como la poesía y la narrativa.

En redes sociales había publicado reflexiones sobre soberanía, identidad nacional y anexionismo, defendiendo públicamente la autonomía de Cuba frente a cualquier tutela externa.

En un video difundido previamente en su perfil de Instagram expresó:

“Cuba no es solo un territorio en el mapa. Es un latido colectivo tejido con el sudor de mambises”.

También afirmó que la anexión sería “rendición disfrazada de pragmatismo” y subrayó que la libertad implica caminar con independencia, incluso en circunstancias difíciles.

Pavel Alling Pena I

El incidente en Villa Clara

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la embarcación fue detectada en aguas cercanas a Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo.

La versión oficial sostiene que:

  • Se produjo un intercambio de disparos.

  • Cuatro personas murieron.

  • Varios resultaron heridos.

  • La embarcación habría intentado ingresar con fines armados.

Hasta el momento, no se han divulgado imágenes independientes ni detalles técnicos que permitan verificar de manera externa los hechos.

Las investigaciones continúan, según autoridades cubanas.

Debate abierto

La muerte de un escritor e intelectual en el contexto de un operativo armado añade una dimensión compleja al caso, que ya generaba tensión política entre La Habana y sectores del exilio.

Mientras el gobierno sostiene que se trató de una acción contra una incursión armada, voces dentro y fuera de Cuba piden mayor transparencia sobre lo ocurrido en alta mar.

El nombre de Pavel Alling Peña se suma ahora a la lista oficial de fallecidos en un episodio que sigue bajo investigación.

Por Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

