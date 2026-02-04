EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Buques de guerra de Estados Unidos comenzaron a operar esta semana en aguas del Caribe con destino a la bahía de Puerto Príncipe , capital de Haití , en una maniobra que ocurre a escasa distancia del extremo oriental de Cuba y en un contexto regional marcado por alta tensión política y de seguridad.

El despliegue está encabezado por el destructor lanzamisiles USS Stockdale , acompañado por dos embarcaciones de la Guardia Costera estadounidense, como parte de la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur).

La Embajada de Estados Unidos en Haití confirmó el arribo a través de un comunicado difundido en la red X, señalando que la operación fue ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth .

“Los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación Southern Spear”, indicó la misión diplomática.

Según Washington, la presencia naval busca reforzar la seguridad regional , apoyar la estabilidad haitiana y combatir rutas marítimas del narcotráfico.

La operación Southern Spear fue anunciada inicialmente en noviembre de 2025 como parte de una estrategia ampliada para interceptar rutas de tráfico de drogas entre América Latina y Estados Unidos . La administración estadounidense clasifica a varias de estas redes como “narcoterroristas” , una narrativa que ha ganado peso en la política de seguridad hemisférica.

El despliegue incluye capacidades ofensivas significativas, especialmente por tratarse de un destructor lanzamisiles, lo que eleva el perfil estratégico de la misión.

Haití: vacío de poder y violencia descontrolada

La llegada de buques militares se produce en un momento crítico para Haití. A pocos días de la expiración del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el país enfrenta un vacío institucional inminente, sin calendario electoral ni una hoja de ruta clara para la sucesión política.

En paralelo, pandillas armadas controlan amplias zonas del territorio, con una escalada de asesinatos, secuestros, saqueos y violaciones que ha colapsado la seguridad interna.

Washington anunció además nuevas restricciones de visado contra altos funcionarios haitianos, incluidos miembros del CPT, acusados de presuntos vínculos con organizaciones criminales.

¿Por qué Cuba observa con preocupación?

Aunque la operación está oficialmente orientada al combate al narcotráfico, su proximidad geográfica genera inquietud. La bahía de Puerto Príncipe se encuentra a menos de 400 kilómetros de Santiago de Cuba y a poco más de 80 kilómetros del extremo oriental cubano.

Analistas geopolíticos subrayan que cualquier despliegue naval estadounidense de esta magnitud, tan cerca del territorio cubano, es observado con especial atención en La Habana, más aún en medio de un período de máxima presión diplomática y económica sobre el régimen cubano.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una reacción oficial.

Seguridad regional o mensaje estratégico

Desde el Pentágono, la narrativa oficial insiste en que Southern Spear busca interceptar embarcaciones del narcotráfico y reforzar la cooperación regional. Washington asegura que, en el marco de esta estrategia, más de un centenar de presuntos delincuentes han muerto en enfrentamientos marítimos recientes.

Sin embargo, expertos señalan que el despliegue naval, sumado a otras acciones recientes de EE.UU. en el Caribe y América Latina, redibuja el mapa estratégico regional, especialmente tras la detención de figuras políticas acusadas de narcotráfico y el aumento de sanciones económicas.

Conclusión: el Caribe vuelve al centro del tablero

Más allá del discurso oficial, la presencia de buques de guerra estadounidenses a menos de 100 kilómetros de Cuba refuerza la percepción de una militarización creciente del Caribe.

La crisis haitiana, la presión sobre gobiernos aliados de La Habana y el reposicionamiento naval de EE.UU. configuran un escenario en el que seguridad, política y geoestrategia se entrelazan.

Una vez más, el Caribe emerge como zona clave de disputa y vigilancia en el hemisferio occidental, con implicaciones que trascienden a Haití y alcanzan directamente a Cuba y al equilibrio regional.