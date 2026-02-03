americateve

Cuba

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Cuba podría haber registrado la madrugada más fría de su historia: 0 °C en Indio Hatuey, Matanzas, según datos preliminares del INSMET

americateve | Redacción América Noticias Miami
Frio Cuba

Un registro histórico en Indio Hatuey coloca a la isla ante la madrugada más fría jamás documentada

Cuba podría haber vivido la madrugada más fría de su historia moderna. Datos preliminares del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) indican que la estación meteorológica de Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas, registró 0.1 °C a las 4:00 a.m. de este martes.

Horas después, a las 7:00 a.m., el propio INSMET informó en redes sociales que el termómetro alcanzó los 0 °C, una cifra sin precedentes para el clima cubano.

¿Un nuevo récord nacional?

El valor reportado superaría el récord histórico vigente de 0.6 °C, registrado en Bainoa, Mayabeque, el 18 de febrero de 1996. Especialistas del Centro de Pronósticos del INSMET se encuentran validando los registros antes de confirmar oficialmente si se trata del nuevo mínimo absoluto nacional.

De ratificarse, el evento marcaría un hito climático para la isla, evidenciando un episodio de frío extremo excepcional en una región tropical.

¿Qué provocó el desplome térmico?

Meteorólogos explican que la caída abrupta de las temperaturas responde a la entrada de una masa de aire frío muy intensa desde el norte, combinada con cielos despejados y condiciones favorables para el enfriamiento nocturno.

La estación de Indio Hatuey es un punto clave para el monitoreo del occidente cubano y suele registrar valores extremos en episodios invernales.

Alerta para la población

Aunque los datos siguen bajo revisión, el anuncio ya ha generado alerta entre autoridades locales y ciudadanos, ante posibles impactos en:

  • Salud (niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas)

  • Agricultura y ganadería

  • Vida cotidiana, especialmente en zonas rurales

El INSMET recomendó mantenerse atentos a los comunicados oficiales y adoptar medidas de protección frente al frío intenso.

Contexto histórico

De confirmarse el registro de 0 °C, se rompería una marca que había permanecido más de 27 años, subrayando la variabilidad climática creciente que ha experimentado Cuba en las últimas décadas.

