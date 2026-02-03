Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Cuba podría haber vivido la madrugada más fría de su historia moderna . Datos preliminares del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) indican que la estación meteorológica de Indio Hatuey , en la provincia de Matanzas , registró 0.1 °C a las 4:00 a.m. de este martes.

Horas después, a las 7:00 a.m. , el propio INSMET informó en redes sociales que el termómetro alcanzó los 0 °C , una cifra sin precedentes para el clima cubano.

El valor reportado superaría el récord histórico vigente de 0.6 °C , registrado en Bainoa, Mayabeque, el 18 de febrero de 1996 . Especialistas del Centro de Pronósticos del INSMET se encuentran validando los registros antes de confirmar oficialmente si se trata del nuevo mínimo absoluto nacional .

De ratificarse, el evento marcaría un hito climático para la isla, evidenciando un episodio de frío extremo excepcional en una región tropical.

Meteorólogos explican que la caída abrupta de las temperaturas responde a la entrada de una masa de aire frío muy intensa desde el norte , combinada con cielos despejados y condiciones favorables para el enfriamiento nocturno .

La estación de Indio Hatuey es un punto clave para el monitoreo del occidente cubano y suele registrar valores extremos en episodios invernales.

Alerta para la población

Aunque los datos siguen bajo revisión, el anuncio ya ha generado alerta entre autoridades locales y ciudadanos, ante posibles impactos en:

Salud (niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas)

Agricultura y ganadería

Vida cotidiana, especialmente en zonas rurales

El INSMET recomendó mantenerse atentos a los comunicados oficiales y adoptar medidas de protección frente al frío intenso.

Contexto histórico

De confirmarse el registro de 0 °C, se rompería una marca que había permanecido más de 27 años, subrayando la variabilidad climática creciente que ha experimentado Cuba en las últimas décadas.