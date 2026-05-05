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Cuba

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Nueva Ley de Ciudadanía en Cuba regula la renuncia, pero mantiene la decisión final en manos del Gobierno

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Pasaporte cubano

El gobierno cubano ha establecido por primera vez un marco legal para la renuncia a la ciudadanía, pero con una condición clave: la decisión final no depende del ciudadano, sino del propio Estado.

La nueva Ley 172/2024, publicada en la Gaceta Oficial, regula el procedimiento, aunque introduce un sistema altamente controlado donde la aprobación es obligatoria para que la renuncia tenga efecto legal.

Renunciar no garantiza dejar de ser ciudadano

El punto central de la normativa es claro:

La renuncia solo es válida si el Estado la aprueba

Sin autorización oficial, el solicitante sigue siendo ciudadano cubano

No existen plazos para responder a la solicitud

Esto otorga amplio margen de discrecionalidad a las autoridades.

Requisitos estrictos para solicitar la renuncia

Para iniciar el proceso, el solicitante debe:

Ser mayor de 18 años

Residir fuera de Cuba

Poseer otra ciudadanía

No tener deudas con el Estado

No enfrentar procesos penales

La solicitud debe realizarse a través de consulados cubanos en el exterior.

Poder concentrado en el Estado

La aprobación recae en:

El Presidente de la República

El Ministerio del Interior (MININT)

La ley no establece criterios claros ni mecanismos obligatorios para aceptar las solicitudes.

Impacto en la diáspora cubana

Aunque la ley reconoce formalmente el derecho a renunciar, mantiene restricciones clave:

Quienes pierdan la ciudadanía pasan a ser considerados extranjeros

Deben entrar a Cuba con visa y pasaporte extranjero

No pueden usar otra nacionalidad dentro del país mientras sigan siendo ciudadanos

Nuevas sanciones y control migratorio

La normativa también establece:

Multas por usar otra ciudadanía dentro de Cuba

Posibilidad de retirar la ciudadanía por “intereses del Estado”

Procesos de privación sin plazos definidos

Conclusión

La nueva ley introduce un marco legal largamente esperado, pero mantiene el control total del Estado sobre la ciudadanía, en un sistema donde la decisión final sigue siendo política.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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