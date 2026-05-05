CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

El gobierno cubano ha establecido por primera vez un marco legal para la renuncia a la ciudadanía, pero con una condición clave: la decisión final no depende del ciudadano, sino del propio Estado.
La nueva Ley 172/2024, publicada en la Gaceta Oficial, regula el procedimiento, aunque introduce un sistema altamente controlado donde la aprobación es obligatoria para que la renuncia tenga efecto legal.
Renunciar no garantiza dejar de ser ciudadano
El punto central de la normativa es claro:
La renuncia solo es válida si el Estado la aprueba
Sin autorización oficial, el solicitante sigue siendo ciudadano cubano
No existen plazos para responder a la solicitud
Esto otorga amplio margen de discrecionalidad a las autoridades.
Requisitos estrictos para solicitar la renuncia
Para iniciar el proceso, el solicitante debe:
Ser mayor de 18 años
Residir fuera de Cuba
Poseer otra ciudadanía
No tener deudas con el Estado
No enfrentar procesos penales
La solicitud debe realizarse a través de consulados cubanos en el exterior.
Poder concentrado en el Estado
La aprobación recae en:
El Presidente de la República
El Ministerio del Interior (MININT)
La ley no establece criterios claros ni mecanismos obligatorios para aceptar las solicitudes.
Impacto en la diáspora cubana
Aunque la ley reconoce formalmente el derecho a renunciar, mantiene restricciones clave:
Quienes pierdan la ciudadanía pasan a ser considerados extranjeros
Deben entrar a Cuba con visa y pasaporte extranjero
No pueden usar otra nacionalidad dentro del país mientras sigan siendo ciudadanos
Nuevas sanciones y control migratorio
La normativa también establece:
Multas por usar otra ciudadanía dentro de Cuba
Posibilidad de retirar la ciudadanía por “intereses del Estado”
Procesos de privación sin plazos definidos
Conclusión
La nueva ley introduce un marco legal largamente esperado, pero mantiene el control total del Estado sobre la ciudadanía, en un sistema donde la decisión final sigue siendo política.