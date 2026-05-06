El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

Los precios internacionales del petróleo extendieron este miércoles su caída luego de que United States anunciara una reducción de su presión militar sobre Iran y suspendiera temporalmente las escoltas navales en el Estrecho de Ormuz .

La decisión fue interpretada por los mercados como una señal de desescalada en Medio Oriente y disparó el optimismo entre inversionistas y operadores energéticos.

Los precios de la gasolina exhibidos en una gasolinera en Portland, Oregon, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

La expectativa de un posible acuerdo de paz golpeó inmediatamente al mercado energético:

El crudo Brent retrocedió más de un 9% y cayó hasta los 99,64 dólares por barril.

El WTI estadounidense descendió hasta los 91,33 dólares.

El alivio en torno a Ormuz —por donde transita gran parte del petróleo mundial— redujo el temor a una interrupción prolongada del suministro global.

Trump suspende escoltas militares en Ormuz

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump ordenó suspender temporalmente las escoltas militares a buques comerciales en la zona como parte de los esfuerzos diplomáticos en curso.

Washington también presentó una propuesta ante la ONU para garantizar:

Libertad de navegación

Apertura del estrecho

Cese de hostilidades marítimas

Funcionarios estadounidenses sostienen que existen “grandes avances” en las negociaciones.

China y Pakistán presionan por un alto al fuego

El escenario diplomático sumó nuevas voces internacionales:

China exigió un cese completo de las hostilidades

Pakistan expresó optimismo sobre un acuerdo duradero

Mediadores internacionales intensificaron contactos diplomáticos

Beijing insistió en reabrir completamente el Estrecho de Ormuz para estabilizar el mercado energético mundial.

Persisten riesgos militares en la región

A pesar del optimismo financiero, la tensión sigue presente sobre el terreno.

El Ejército de Israel ordenó evacuaciones en el sur del Líbano ante posibles ataques contra Hezbollah.

Además, un buque de carga de la compañía CMA CGM fue atacado recientemente en Ormuz, dejando tripulantes heridos.

El Pentágono advirtió que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para responder “con fuerza devastadora” si fracasan las negociaciones.

Trump amenaza con nuevos bombardeos contra Irán

Mientras avanza la vía diplomática, Trump elevó nuevamente el tono contra Teherán.

“Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos volverán a comenzar”, escribió el mandatario en redes sociales.

La advertencia refleja que Washington mantiene abierta la opción militar mientras intenta cerrar un pacto con el régimen iraní.

Wall Street celebra la posibilidad de una desescalada

Los mercados bursátiles reaccionaron con subidas:

Dow Jones: +0,97%

Nasdaq: +0,65%

S&P 500: +0,60%

Analistas consideran que cualquier avance diplomático en Medio Oriente podría aliviar la presión energética global y reducir la volatilidad financiera.