Cuba

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Un avión militar ruso sancionado por EEUU aterrizó en una base aérea de Cuba, desatando alertas en Washington

Por Redacción América Noticias Miami
avion ruso Cuba

Un avión militar ruso con historial de sanciones aterrizó en una base aérea cubana en medio de máxima presión de la Casa Blanca.

Un avión de carga ruso sancionado por Estados Unidos aterrizó en las últimas horas en una base militar de Cuba, encendiendo nuevamente las alarmas en Washington en un momento de alta tensión geopolítica para el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Según información revelada por Fox News, el vuelo fue protagonizado por un Ilyushin Il-76, una aeronave asociada al aparato militar del Kremlin y operada por Aviacon Zitotrans, aerolínea estatal rusa incluida en listas de sanciones de Estados Unidos, Canadá y Ucrania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2018749953984836014?s=20&partner=&hide_thread=false

Aterrizaje en base militar cubana

Datos de seguimiento aéreo confirman que el avión aterrizó en el aeródromo militar de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, a unos 30 kilómetros al sur de La Habana. Se trata de una instalación estratégica utilizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El Il-76 es un carguero militar pesado, con capacidad para transportar hasta 50 toneladas de equipos, armamento o personal, lo que ha disparado especulaciones sobre el contenido de su carga.

Rutas sospechosas y permisos cuestionados

Los registros de vuelo indican que la aeronave realizó escalas previas en San Petersburgo, Sochi, Mauritania y República Dominicana, un detalle que ha llamado la atención de analistas estadounidenses.

Expertos en seguridad señalan que autorizar el tránsito de un avión sancionado implica decisiones políticas sensibles, especialmente en el actual contexto de sanciones occidentales contra Rusia.

Un patrón que inquieta a EE.UU.

El aterrizaje revive recuerdos recientes. El mismo avión fue detectado sobrevolando Venezuela, Nicaragua y Cuba a finales de octubre de 2025, semanas antes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, una operación que alteró el equilibrio político regional y dejó a Cuba sin su principal respaldo energético y estratégico.

Analistas citados por Fox News aseguran que los movimientos del Il-76 siguen patrones similares a los observados antes de esa operación.

Contexto de máxima presión sobre La Habana

El arribo del carguero ocurre mientras la administración de Donald Trump intensifica su ofensiva contra el régimen cubano. En días recientes, la Casa Blanca:

  • Declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba

  • Calificó al régimen como una “amenaza inusual y extraordinaria”

  • Anunció sanciones y aranceles contra países que suministren petróleo a la isla

Washington observa con preocupación cualquier cooperación militar entre Moscú y La Habana, especialmente a solo 90 millas del territorio estadounidense.

Qué llevaba el avión: el gran interrogante

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué transportaba el Il-76. En misiones previas en Venezuela, aeronaves similares fueron utilizadas para trasladar sistemas avanzados de defensa aérea, según reportes de medios rusos.

El silencio oficial sobre la carga solo alimenta las sospechas, tanto en Washington como dentro de Cuba, donde la población observa con inquietud cada nuevo movimiento militar que pueda agravar aún más la ya crítica situación del país.

