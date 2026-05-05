IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

Una imagen difundida por el Comando Sur de Estados Unidos ha generado fuerte atención política: el secretario de Estado Marco Rubio aparece junto al jefe del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan , con un mapa de Cuba como fondo durante una reunión de alto nivel en Florida.

El encuentro forma parte de la Conferencia de Jefes de Misión 2026 , celebrada en Doral, donde se reúnen altos funcionarios estadounidenses y representantes diplomáticos del hemisferio.

La imagen, publicada por el propio SOUTHCOM, muestra:

A Rubio estrechando la mano del general Donovan

Un mapa de Cuba en posición central

El lema “Paz a través de la Fuerza” proyectado en pantalla

El contexto refuerza el simbolismo político del momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/2051746678567207368?s=20&partner=&hide_thread=false #AHORA | Secretario de Estado Marco Rubio dice que no existe "como tal" un bloqueo de Cuba. pic.twitter.com/W6e5UGnJsJ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 5, 2026

Estrategia regional en marcha

Según el Comando Sur, la reunión busca:

Fortalecer la seguridad hemisférica

Combatir el narcotráfico y amenazas regionales

Limitar la influencia de actores considerados adversarios

Cuba aparece como punto clave dentro del escenario estratégico.

Presión creciente sobre La Habana

La imagen surge en paralelo a medidas impulsadas por el presidente Donald Trump:

Nuevas sanciones en sectores clave

Restricciones económicas y financieras

Declaraciones sobre posibles acciones inmediatas

Reacciones y contexto político

Mientras Washington incrementa la presión, autoridades cubanas han denunciado amenazas externas y han reiterado su postura de resistencia.

El intercambio de mensajes refleja un momento de alta tensión entre ambos países.

Conclusión

La aparición del mapa de Cuba en una reunión de alto nivel del Comando Sur añade un elemento simbólico a un escenario ya marcado por sanciones, presión diplomática y advertencias estratégicas.