IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

Una imagen difundida por el Comando Sur de Estados Unidos ha generado fuerte atención política: el secretario de Estado Marco Rubio aparece junto al jefe del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, con un mapa de Cuba como fondo durante una reunión de alto nivel en Florida.
El encuentro forma parte de la Conferencia de Jefes de Misión 2026, celebrada en Doral, donde se reúnen altos funcionarios estadounidenses y representantes diplomáticos del hemisferio.
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Un símbolo en medio de la tensión
La imagen, publicada por el propio SOUTHCOM, muestra:
A Rubio estrechando la mano del general Donovan
Un mapa de Cuba en posición central
El lema “Paz a través de la Fuerza” proyectado en pantalla
El contexto refuerza el simbolismo político del momento.
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Estrategia regional en marcha
Según el Comando Sur, la reunión busca:
Fortalecer la seguridad hemisférica
Combatir el narcotráfico y amenazas regionales
Limitar la influencia de actores considerados adversarios
Cuba aparece como punto clave dentro del escenario estratégico.
Presión creciente sobre La Habana
La imagen surge en paralelo a medidas impulsadas por el presidente Donald Trump:
Nuevas sanciones en sectores clave
Restricciones económicas y financieras
Declaraciones sobre posibles acciones inmediatas
Reacciones y contexto político
Mientras Washington incrementa la presión, autoridades cubanas han denunciado amenazas externas y han reiterado su postura de resistencia.
El intercambio de mensajes refleja un momento de alta tensión entre ambos países.
Conclusión
La aparición del mapa de Cuba en una reunión de alto nivel del Comando Sur añade un elemento simbólico a un escenario ya marcado por sanciones, presión diplomática y advertencias estratégicas.