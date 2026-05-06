MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba elevó el tono de su discurso con nuevas publicaciones de carácter militar difundidas en redes sociales, en medio del aumento de la presión política y económica desde United States .

Los mensajes compartidos por el MINFAR han generado preocupación por la intensidad de la retórica utilizada en un momento de alta tensión regional.

En una de las publicaciones difundidas en Facebook, el MINFAR citó una frase atribuida a Fidel Castro :

“La orden de alto el fuego no será dada jamás, cuando implique claudicar ante el enemigo”.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes militares relacionadas con lanzamientos de misiles y operaciones de combate.

Otra publicación habla de “victoria o muerte”

En un segundo mensaje, el ministerio aseguró:

“La guerra no puede concluir sino con la victoria o la muerte”.

La publicación incluyó la imagen de un francotirador armado y se suma a una campaña propagandística que el régimen ha intensificado desde inicios de 2026.

La presión de Trump aumenta el choque político

El endurecimiento del discurso ocurre mientras el presidente Donald Trump incrementa las sanciones y declaraciones contra La Habana.

En las últimas semanas:

Washington amplió sanciones sobre energía, defensa y finanzas

Trump habló sobre posibles acciones rápidas contra Cuba

Se mencionó el despliegue del USS Abraham Lincoln

Además, el mandatario estadounidense declaró recientemente que “sería un honor liberar Cuba”.

Díaz-Canel también endurece el discurso

El gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió días atrás sobre una posible agresión militar y afirmó públicamente que “ningún agresor encontrará rendición en Cuba”.

La retórica oficial coincide con la declaración de 2026 como el “Año de Preparación para la Defensa”.

Crisis interna y tensión externa

El discurso militar ocurre mientras la isla enfrenta:

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y combustible

Crisis migratoria

Deterioro económico creciente

Analistas consideran que el aumento de la tensión política se produce en uno de los momentos más delicados para Cuba en décadas.