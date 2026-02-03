Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Nuevos y escalofriantes detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eduardo Ortiz , un joven de 31 años conocido por todos en El Cobre, Santiago de Cuba , como “Kañín” .

El crimen, ocurrido el domingo 1 de febrero en pleno mediodía , ha conmocionado a toda la comunidad y ha reavivado el debate sobre la violencia, la impunidad y la ausencia policial en los sectores más vulnerables del país.

Eduardo era una figura habitual en los alrededores del Santuario de la Virgen de la Caridad , donde se ganaba la vida vendiendo flores, piedras de mina y artículos religiosos a los peregrinos.

Según la reconstrucción realizada por el activista cubano Omayr Sayut Taquechel , natural de El Cobre y residente en Florida, el conflicto comenzó cuando un visitante del santuario entregó 1.000 pesos cubanos a Eduardo para repartirlos entre varios vendedores.

Minutos después apareció Mito Torres Moya , quien exigió parte del dinero. Eduardo se negó, alegando que el hombre no estaba presente cuando se hizo la repartición.

Ambos ya habían tenido discusiones previas días antes.

Tras ser separados por otras personas, Mito regresó a su casa, se armó con un objeto punzante, y volvió al lugar acompañado de su hijo, Gardi Torres Moya.

Ataque coordinado y brutal

De acuerdo con el testimonio:

El hijo golpeó a Eduardo en el rostro , iniciando un forcejeo

Mito lo atacó por la espalda , propinándole: Una puñalada en la clavícula Otra en el costado

Eduardo intentó huir herido

Fue perseguido y derribado con una bola de hierro

Ya en el suelo, recibió una tercera puñalada en la zona lumbar

Gravemente herido y perdiendo mucha sangre, fue trasladado a un hospital, donde presentó neumotórax.

Aunque iba a ser operado de urgencia, murió antes de entrar al quirófano.

Denuncian inacción total de la policía

Uno de los aspectos más indignantes del caso es que, según denuncias públicas, la policía nunca acudió al lugar del crimen.

“Eso es para que ustedes vean hasta dónde llega la deshumanización y la inacción policial en Cuba”, denunció Sayut en una transmisión en vivo.

No fue hasta pasadas las cuatro de la tarde que Mito Torres Moya se entregó voluntariamente.

Su hijo, Gardi Torres Moya, permanece prófugo.

Un joven querido por todo El Cobre

Eduardo Ortiz estaba a punto de cumplir 32 años el próximo 14 de febrero.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada lo describió como uno de los rostros más conocidos del entorno del Santuario:

“Vendía flores, piedras de la mina, improvisaba canciones y se buscaba el sustento como podía. Era parte del paisaje humano de El Cobre”.

Su muerte ha provocado dolor, rabia y temor a represalias entre vecinos y allegados.

Más que un crimen: el reflejo de una crisis social

La muerte de “Kañín” no es solo un homicidio por 1.000 pesos cubanos.

Es el retrato de:

La normalización de la violencia

La ausencia del Estado

La resolución de conflictos con armas blancas

La impunidad y el abandono institucional

Mientras la comunidad exige justicia, queda una pregunta abierta y dolorosa:

¿Cuánto vale hoy la vida humana en Cuba?