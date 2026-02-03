americateve

Cuba

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Revelan estremecedores detalles del asesinato de “Kañín” en Santuario de la Virgen de la Caridad, Cuba . El joven fue apuñalado por la espalda a plena luz del día

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano

El crimen ocurrió a plena luz del día frente al Santuario de la Virgen de la Caridad y expone la violencia y el abandono institucional en Cuba

Nuevos y escalofriantes detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eduardo Ortiz, un joven de 31 años conocido por todos en El Cobre, Santiago de Cuba, como “Kañín”.

El crimen, ocurrido el domingo 1 de febrero en pleno mediodía, ha conmocionado a toda la comunidad y ha reavivado el debate sobre la violencia, la impunidad y la ausencia policial en los sectores más vulnerables del país.

Eduardo era una figura habitual en los alrededores del Santuario de la Virgen de la Caridad, donde se ganaba la vida vendiendo flores, piedras de mina y artículos religiosos a los peregrinos.

Screenshot 2026-02-03 at 9.35.38AM

Así ocurrió el ataque: una discusión por 1.000 pesos terminó en muerte

Según la reconstrucción realizada por el activista cubano Omayr Sayut Taquechel, natural de El Cobre y residente en Florida, el conflicto comenzó cuando un visitante del santuario entregó 1.000 pesos cubanos a Eduardo para repartirlos entre varios vendedores.

Minutos después apareció Mito Torres Moya, quien exigió parte del dinero. Eduardo se negó, alegando que el hombre no estaba presente cuando se hizo la repartición.

Embed - Vuela alto Eduardo Ortiz Boris. | Omar Sayut Taquechel

La tensión escaló rápidamente.

Ambos ya habían tenido discusiones previas días antes.

Tras ser separados por otras personas, Mito regresó a su casa, se armó con un objeto punzante, y volvió al lugar acompañado de su hijo, Gardi Torres Moya.

Ataque coordinado y brutal

De acuerdo con el testimonio:

  • El hijo golpeó a Eduardo en el rostro, iniciando un forcejeo

  • Mito lo atacó por la espalda, propinándole:

    • Una puñalada en la clavícula

    • Otra en el costado

  • Eduardo intentó huir herido

  • Fue perseguido y derribado con una bola de hierro

  • Ya en el suelo, recibió una tercera puñalada en la zona lumbar

Gravemente herido y perdiendo mucha sangre, fue trasladado a un hospital, donde presentó neumotórax.

Aunque iba a ser operado de urgencia, murió antes de entrar al quirófano.

Denuncian inacción total de la policía

Uno de los aspectos más indignantes del caso es que, según denuncias públicas, la policía nunca acudió al lugar del crimen.

“Eso es para que ustedes vean hasta dónde llega la deshumanización y la inacción policial en Cuba”, denunció Sayut en una transmisión en vivo.

No fue hasta pasadas las cuatro de la tarde que Mito Torres Moya se entregó voluntariamente.

Su hijo, Gardi Torres Moya, permanece prófugo.

Un joven querido por todo El Cobre

Eduardo Ortiz estaba a punto de cumplir 32 años el próximo 14 de febrero.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada lo describió como uno de los rostros más conocidos del entorno del Santuario:

“Vendía flores, piedras de la mina, improvisaba canciones y se buscaba el sustento como podía. Era parte del paisaje humano de El Cobre”.

Su muerte ha provocado dolor, rabia y temor a represalias entre vecinos y allegados.

Más que un crimen: el reflejo de una crisis social

La muerte de “Kañín” no es solo un homicidio por 1.000 pesos cubanos.

Es el retrato de:

  • La normalización de la violencia

  • La ausencia del Estado

  • La resolución de conflictos con armas blancas

  • La impunidad y el abandono institucional

Mientras la comunidad exige justicia, queda una pregunta abierta y dolorosa:

¿Cuánto vale hoy la vida humana en Cuba?

Deja tu comentario

