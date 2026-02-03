Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Nuevos y escalofriantes detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eduardo Ortiz, un joven de 31 años conocido por todos en El Cobre, Santiago de Cuba, como “Kañín”.
El crimen, ocurrido el domingo 1 de febrero en pleno mediodía, ha conmocionado a toda la comunidad y ha reavivado el debate sobre la violencia, la impunidad y la ausencia policial en los sectores más vulnerables del país.
Eduardo era una figura habitual en los alrededores del Santuario de la Virgen de la Caridad, donde se ganaba la vida vendiendo flores, piedras de mina y artículos religiosos a los peregrinos.
Así ocurrió el ataque: una discusión por 1.000 pesos terminó en muerte
Según la reconstrucción realizada por el activista cubano Omayr Sayut Taquechel, natural de El Cobre y residente en Florida, el conflicto comenzó cuando un visitante del santuario entregó 1.000 pesos cubanos a Eduardo para repartirlos entre varios vendedores.
Minutos después apareció Mito Torres Moya, quien exigió parte del dinero. Eduardo se negó, alegando que el hombre no estaba presente cuando se hizo la repartición.