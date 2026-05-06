EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

La posibilidad de un acuerdo inminente entre United States y Iran para reducir la tensión en Medio Oriente provocó este miércoles una fuerte reacción en los mercados internacionales: las bolsas subieron con fuerza y el precio del petróleo registró una de sus mayores caídas recientes.

Según reportó Axios, negociadores de ambos países trabajan contra reloj en un memorando preliminar que podría abrir el camino hacia una desescalada militar y un nuevo marco de negociación nuclear.

La expectativa de que se reduzcan las restricciones en el Estrecho de Ormuz , punto clave para el comercio energético mundial, golpeó inmediatamente los precios del crudo.

Buques petroleros frente a Bandar Abbas, Irán, en el Estrecho de Ormuz, el 2 de mayo del 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

El Brent europeo cayó cerca de un 9% y bajó de los 100 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense retrocedió alrededor de un 11%.

Los mercados interpretan que un acuerdo podría permitir la reapertura gradual del tránsito marítimo en la región y reducir el riesgo de interrupciones energéticas globales.

filebff5b5c293fcb9dac0a27f9ddf53adad Un carguero se ve fondeado en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026.(Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

Wall Street y Europa reaccionan con fuerte optimismo

La posibilidad de una salida diplomática también impulsó a los mercados bursátiles:

Wall Street abrió en terreno positivo

Los principales índices estadounidenses avanzaron entre 0,7% y 1,3%

Las bolsas de Londres, Fráncfort y París subieron más de un 2%

Los inversores ven señales de estabilización en uno de los principales focos de tensión geopolítica del mundo.

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Qué incluiría el acuerdo entre Washington y Teherán

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones:

Irán suspendería parte de su enriquecimiento de uranio

Estados Unidos levantaría sanciones económicas

Se liberarían fondos iraníes congelados

Habría una reapertura gradual del tránsito marítimo en Ormuz

Además, se negocia una moratoria nuclear de entre 12 y 15 años, con inspecciones internacionales reforzadas.

Trump acelera contactos mientras Rubio pide cautela

El equipo negociador estadounidense, vinculado al presidente Donald Trump, mantiene conversaciones directas e indirectas con representantes iraníes.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que aún quedan puntos críticos por resolver y advirtió sobre divisiones internas dentro del régimen iraní.

Funcionarios estadounidenses reconocieron que el acuerdo todavía podría fracasar si alguna de las partes incumple los compromisos iniciales.

Ormuz sigue siendo el centro de la crisis energética mundial

La tensión en el estrecho elevó durante semanas el temor a una crisis energética global debido al impacto potencial sobre el suministro de petróleo y gas.

Ahora, cualquier señal de distensión genera alivio inmediato en los mercados financieros y energéticos.

Analistas consideran que las próximas 48 horas podrían ser decisivas para definir si el conflicto entra en una fase diplomática o vuelve a escalar militarmente.