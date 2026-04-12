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Zelma Morales

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Fallece la actriz cubana Zelma Morales, reconocida por telenovelas y teatro. Su legado marcó a varias generaciones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Zelma Morales

La actriz cubana Zelma Morales, reconocida por su trayectoria en la televisión y el teatro de la isla, falleció este fin de semana, según confirmaron colegas y allegados a través de redes sociales.

Su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencias entre artistas y seguidores, que recuerdan su carrera como una de las más consistentes dentro del panorama cultural cubano de las últimas décadas.

Nacida en Caibarién, Villa Clara, Morales se formó en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y desarrolló sus primeros pasos en escenarios teatrales de La Habana, integrando compañías como el Conjunto Artístico de las FAR, el Teatro Bertolt Brecht y Teatro Mío.

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Una carrera marcada por la televisión

Su debut en la pantalla llegó en 1984 con la serie La frontera del deber, pero fue en la telenovela Hoy es siempre todavía (1986) donde comenzó a consolidar su popularidad.

El reconocimiento masivo llegó en 1997 con Tierra Brava, producción en la que interpretó dos personajes —Regina y Reina—, un reto actoral que la posicionó como una de las figuras más queridas del público cubano.

A lo largo de su carrera participó en múltiples producciones, entre ellas Si me pudieras querer (1997), Destino prohibido (2000), A pesar de todo (2003), Polvo en el viento (2008), Santa María del Porvenir (2011) y En tiempos de amar (2017).

Vida en el exilio y legado

Tras salir de Cuba y establecerse en Miami, Morales continuó vinculada al arte y también expresó públicamente sus posturas sobre temas sociales y políticos relacionados con la isla.

Compañeros de profesión destacaron no solo su talento, sino también su carácter solidario. El actor Albertico Pujol recordó su apoyo en momentos difíciles y la definió como una figura cercana y generosa dentro del gremio.

Reacciones y despedida

La noticia fue inicialmente compartida en redes sociales por personas cercanas, quienes la describieron como una artista “brillante” y una mujer con una fuerte huella humana.

Le sobrevive su hijo, Fabián, también actor, quien ha seguido su camino en el mundo artístico.

La muerte de Zelma Morales marca la pérdida de una figura representativa de la televisión cubana, cuyo trabajo permanece en la memoria colectiva de varias generaciones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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