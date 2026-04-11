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Servicio Militar

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Estados Unidos automatizará el registro al Servicio Selectivo desde diciembre, incluyendo migrantes. No implica reclutamiento inmediato

americateve | Carlos Cabrera Perez
Por Carlos Cabrera Perez
pete hegseth

Registro militar obligatorio desde diciembre: incluye migrantes y reaviva debate nacional

Estados Unidos comenzará a aplicar a nivel nacional, a partir de diciembre, un sistema automatizado de inscripción en el Servicio Selectivo, el registro que permite activar un eventual reclutamiento militar en caso de ser autorizado por el Congreso.

La medida forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional firmada por el presidente Donald Trump y establece que todos los hombres entre 18 y 26 años serán registrados automáticamente, eliminando la necesidad de inscripción voluntaria.

El cambio incluye no solo a ciudadanos estadounidenses, sino también a residentes permanentes legales, solicitantes de asilo y algunos migrantes sin estatus regular, quienes ya estaban obligados por ley a registrarse.

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No es un reclutamiento automático

Expertos subrayan que el registro en el Servicio Selectivo no equivale a un llamado inmediato a filas. Para que se active un reclutamiento obligatorio, sería necesaria una autorización específica del Congreso y del presidente.

Estados Unidos no aplica el servicio militar obligatorio desde 1973, durante la guerra de Vietnam.

Contexto de tensión internacional

La implementación ocurre en un momento de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, lo que ha generado inquietud en algunos sectores sobre una posible escalada militar.

Sin embargo, funcionarios han señalado que la automatización responde principalmente a razones administrativas y de cumplimiento, ya que el sistema ya operaba de forma similar en la mayoría de los estados.

Problemas de reclutamiento

El debate también se enmarca en las dificultades recientes de las fuerzas armadas para atraer voluntarios. En los últimos años, el Ejército ha flexibilizado algunos requisitos de ingreso ante la caída en el número de enlistamientos.

Consecuencias legales

No cumplir con el registro sigue siendo un delito federal que puede implicar multas, restricciones a beneficios públicos y posibles sanciones penales, aunque su aplicación ha sido limitada en décadas recientes.

Un debate que regresa

La automatización del registro ha reactivado una discusión que llevaba años fuera del foco público: el papel del servicio militar obligatorio en una era de conflictos globales y fuerzas armadas profesionales.

americateve | Carlos Cabrera Perez
Por Carlos Cabrera Perez

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