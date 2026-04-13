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Hialeah

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Dos residentes de Hialeah fueron arrestados por robar correspondencia con cheques valorados en casi $47,000

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos Hialeah

Dos residentes de Hialeah fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos tras ser acusados de participar en un esquema de robo de correspondencia que involucraba cheques con un valor aproximado de 47,000 dólares.

Los detenidos, identificados como Yania Romero, de 40 años, y Yohan Mayo, de 36, fueron capturados el pasado 3 de abril tras una investigación iniciada por la policía de Port Orange.

Robo captado en cámara

El caso comenzó cuando cámaras de seguridad registraron un vehículo Nissan Sentra negro deteniéndose frente a un buzón, donde uno de los sospechosos sustrajo un sobre con un cheque en su interior.

Seguimiento y captura

Gracias a tecnología de lectores de matrículas y videovigilancia, las autoridades lograron ubicar el vehículo en Deltona, donde ambos sospechosos fueron detenidos.

Evidencia clave

Dentro del automóvil, los agentes encontraron cerca de 40 cheques con un valor estimado de 47,000 dólares, incluyendo el cheque reportado inicialmente como robado.

Las autoridades identificaron al menos 25 víctimas en distintos condados.

Investigación en curso

El caso fue remitido al Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, que continúa investigando el alcance del esquema y no descarta más cargos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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