Díaz-Canel dice que los cubanos se defenderán si EEUU intenta una invasión

Al hablar en una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, el mandatario señaló que una invasión de Cuba sería costosa y afectaría la seguridad regional. Pero, si ocurriera, agregó, los cubanos se defenderán.

El mandatario cubano declaró que no cree que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, o para que Estados Unidos emprenda una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente.

Añadió que si eso sucede, habrá combate y los cubanos se defenderán e incluso si tienen que morir, morirán.

Sus declaraciones se producen mientras las tensiones entre Cuba y Estados Unidos siguen siendo altas, pese a que ambas partes han reconocido conversaciones, aunque no se han compartido detalles.

Díaz-Canel ha acusado al gobierno de Estados Unidos de aplicar una política hostil contra Cuba y sostiene que Washington no tiene moral para exigirle nada a Cuba. Indicó que Cuba está interesada en entablar un diálogo y discutir cualquier tema, pero sin condiciones y sin exigir cambios en el sistema político, así como Cuba no exige cambios en el sistema estadounidense.

Cuba culpa al bloqueo energético de Estados Unidos por el agravamiento de sus problemas, ya que la falta de petróleo afecta el sistema de salud de la isla, el transporte público y la producción de bienes y servicios.

Cuba produce solo el 40% del combustible que consume, y dejó de recibir envíos de petróleo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacó al país sudamericano y capturó al presidente Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico en enero.

La llegada a Cuba en marzo de un petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo marcó el primer envío de petróleo a la isla en tres meses. Rusia ha prometido enviar un segundo petrolero.

Pese a amenazar en enero con aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, el gobierno de Trump permitió que el petrolero siguiera adelante.

"Cuba está acabada", indicó el presidente Donald Trump en ese momento. “Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto y, tengan o no tengan un barco de petróleo, no va a importar”.

Díaz-Canel indicó que su gobierno toma las palabras de Trump como una advertencia.

Mencionó la reciente retórica sobre que Cuba es la siguiente, que van a tomar el control de Cuba, y afirmó que el gobierno de la isla toma esas palabas como una advertencia. Dijo que el gobierno cubano necesita proteger al pueblo, proteger su proyecto y proteger su país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP