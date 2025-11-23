Camionero cubano de 23 años muere en un accidente en Virginia; su familia pide ayuda para repatriarlo

La comunidad cubana en Estados Unidos se encuentra de luto tras la trágica muerte de Diego Murgia Ramos , un joven padre de 23 años que falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la Interestatal 95 , en el estado de Virginia .

Su familia, devastada por la pérdida, busca recaudar fondos para repatriar su cuerpo a Cuba y ofrecerle un funeral digno.

De acuerdo con el medio estadounidense Daily Voice, Murgia Ramos salió de su hogar en Washington D. C. la mañana del 19 de noviembre para cumplir con su jornada como conductor de camión.

Horas después, alrededor de las 2:00 p.m. , su vehículo se salió de la vía a la altura del marcador de la milla 12 , cerca de la salida hacia la Ruta 301 , en el condado de Greensville.

La Policía Estatal de Virginia informó que el camión impactó contra varios árboles y volcó, expulsando al conductor de la cabina. Diego falleció en el lugar. No hubo otros vehículos involucrados.

Murgia Ramos fue descrito por su familia como un joven dedicado y responsable. Su madre, Janet Ramos Gutiérrez , expresó su dolor en un mensaje publicado en la campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios y la repatriación.

“Estoy viviendo el momento más doloroso de mi vida… Mi hijo de 23 años era trabajador, amable y lleno de sueños”.

La madre recordó que Diego era el pilar emocional y económico de la familia. Deja una niña de 4 años, que “lo adoraba”, y una hermana de 8 años que aún no comprende su ausencia.

Una familia que lucha por despedirlo dignamente

La campaña, titulada “Help Us Bring Diego Murgia Ramos Home”, ya ha superado los 13,900 dólares de una meta de 20,000, gracias a donaciones de amigos, conocidos y personas solidarias que han querido apoyar a la familia en este momento desgarrador.

“Cada donación, por pequeña que sea, nos acerca a brindarle paz”, escribió la madre.

Mensajes de apoyo y muestras de cariño continúan llegando mientras la familia organiza los preparativos funerarios y espera reunir el monto necesario para repatriar su cuerpo.

Dolor, solidaridad y una despedida pendiente

La pérdida del joven ha dejado “un vacío inmenso”, según sus familiares, quienes siguen recibiendo muestras de apoyo de la comunidad.

“Gracias de todo corazón por sus oraciones, su apoyo y su bondad. Que Dios los bendiga y que mi hijo descanse en paz eterna”, expresó la madre.

La campaña permanece activa mientras la familia intenta darle a Diego un último adiós como merece.