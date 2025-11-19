americateve

México

Muere bailarina cubana en ataque armado contra un bar en Puebla, México

Una bailarina cubana murió en un ataque armado contra un bar en Puebla, México. El hecho dejó cinco muertos y las autoridades investigan si se trató de cobro de piso o narcomenudeo

Por Redacción América Noticias Miami
Elianis Martínez

Una bailarina cubana, identificada como Elianis Martínez, conocida artísticamente como La China, murió en la madrugada del martes 18 de noviembre durante un ataque armado contra el bar Lacoss, ubicado en la colonia La Popular, en el sur de Puebla, México.

El hecho dejó al menos cinco víctimas mortales.

La noticia fue confirmada por allegados de la joven a través de redes sociales, donde numerosos mensajes lamentaron su muerte y recordaron su trayectoria en el ambiente nocturno local.

Ataque armado e incendio dentro del establecimiento

Según reportes de la prensa mexicana, el ataque se tornó aún más violento cuando, tras disparar de manera indiscriminada contra los presentes, los agresores incendiaron el establecimiento, dejando una escena completamente devastada.

Además de la bailarina cubana, entre las víctimas se encuentran un DJ y varios meseros que trabajaban en el lugar durante el ataque.

Autoridades investigan posibles vínculos con cobro de piso o narcomenudeo

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó los hechos y adelantó que las principales líneas de investigación apuntan a:

  • Un intento de cobro de piso, práctica común del crimen organizado.

  • Una disputa por narcomenudeo en la zona.

El funcionario explicó que las cámaras de seguridad captaron el momento en que seis individuos llegaron a bordo de tres motocicletas, ingresaron al establecimiento, abrieron fuego y posteriormente provocaron el incendio antes de escapar.

El ataque, que ha generado conmoción entre la comunidad cubana en México y residentes de Puebla, continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales.

