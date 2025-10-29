Ucrania confirma el cierre de su embajada en La Habana tras votar contra el régimen cubano en la ONU

El gobierno ucraniano rebaja sus relaciones diplomáticas con Cuba en respuesta al apoyo del régimen de La Habana a la invasión rusa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció oficialmente el cierre de su embajada en La Habana , luego de haber votado en contra del régimen cubano durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ) celebrada este martes.

En dicha sesión, la ONU aprobó —una vez más— la resolución que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba . Sin embargo, Ucrania fue uno de los siete países que mantuvo su apoyo a las sanciones estadounidenses , marcando un distanciamiento histórico con el gobierno cubano.

El canciller ucraniano Andriy Sybiha confirmó la decisión en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) :

“Recordamos el deseo del presidente cubano de ‘éxito’ a Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Lo escuchamos bien. Este año, decidimos cerrar nuestra embajada en La Habana y reducir el nivel de nuestras relaciones diplomáticas”.

El funcionario explicó que la decisión refleja el malestar de Kiev por la postura de Cuba ante la invasión rusa , así como por la inacción del gobierno de La Habana frente al reclutamiento de ciudadanos cubanos por parte del ejército ruso.

“La negativa de Cuba a detener el despliegue masivo de sus ciudadanos en la guerra rusa contra Ucrania constituye complicidad en la agresión y debe ser condenada enérgicamente. Ucrania siempre defenderá los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, subrayó Sybiha.

Con esta decisión, Kiev rebaja de forma significativa su representación diplomática en Cuba, un país que históricamente ha mantenido estrechos lazos con Moscú y que ha expresado abiertamente su apoyo político al Kremlin desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El cierre de la embajada ucraniana en La Habana profundiza la ruptura diplomática entre ambos gobiernos y podría tener consecuencias en la cooperación bilateral y en la atención consular a ciudadanos ucranianos en la isla.