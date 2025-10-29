Huracán Melissa avanza con fuerza sobre Cuba: deja inundaciones y destrucción a su paso

El poderoso huracán Melissa , que tocó tierra en Cuba como categoría 3, avanza con vientos de hasta 185 km/h dejando un rastro de devastación, lluvias torrenciales e inundaciones en el oriente de la isla.

El huracán Melissa impactó la madrugada de este miércoles sobre el oriente de Cuba , tras tocar tierra como un ciclón categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Impresionantes imágenes que me envían desde la ciudad de #Holguin … Melissa golpea con fuerza la capital provincial a esta hora. Cuídense mucho. pic.twitter.com/nsam0m9n99

A las 5:00 a.m. , el Centro Nacional de Huracanes (NHC) localizó el centro del fenómeno a 95 km al oeste de Guantánamo , desplazándose hacia el noreste a 19 km/h .

Los vientos sostenidos alcanzan los 185 km/h , con ráfagas más intensas , provocando destrozos en infraestructuras y severas inundaciones. En Campo de Leeward Point , en la bahía de Guantánamo, se registraron ráfagas de hasta 120 km/h .

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas permanecen bajo advertencia de huracán , mientras que Camagüey se mantiene en alerta de tormenta tropical .

Imágenes que me llegan desde la ciudad de #Holguin … el huracán #Melissa continúa avanzando por el oriente cubano con vientos de hasta 185 km/h. pic.twitter.com/UF50dTL6dw

Miles de familias han sido evacuadas hacia refugios estatales ante el impacto del fenómeno, mientras la Defensa Civil mantiene desplegados equipos de rescate y respuesta.

El campo de vientos de Melissa se extiende hasta 295 km desde su centro, afectando una amplia zona del territorio oriental.

Lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas

El NHC pronostica entre 250 y 500 mm de lluvia en el oriente cubano, con máximos de hasta 625 mm (25 pulgadas) en áreas montañosas como la Sierra Maestra.

Estas lluvias ya provocan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas rurales y bajas, donde el suelo está saturado por las precipitaciones continuas.

Las autoridades locales advierten de una posible situación catastrófica en áreas cercanas a ríos y embalses.

Marejadas ciclónicas y daños costeros

El huracán también genera marejadas ciclónicas peligrosas, con olas de hasta 3,5 metros sobre el nivel normal del mar, afectando principalmente el litoral suroriental de Cuba.

Varias localidades costeras ya reportan inundaciones y daños severos en viviendas, puertos pesqueros e infraestructuras turísticas.

Impacto severo en Santiago de Cuba

Reportes del periodista Cuscó Tarradell confirman que Santiago de Cuba ha sufrido daños significativos:

En Guamá , el oleaje superó los 4 metros .

En El Cobre , el desbordamiento del río afectó viviendas y dejó 17 personas atrapadas .

En Palma Soriano , la presa Charco Mono se desbordó tras recibir 150 mm de lluvia en una hora .

En Contramaestre, Segundo Frente y San Luis, hay comunidades incomunicadas y pérdidas agrícolas totales.

Las brigadas de rescate trabajan sin descanso mientras la Defensa Civil advierte que las próximas horas serán críticas.

Trayectoria prevista

El ojo de Melissa continuará su desplazamiento sobre el noreste de Cuba durante la mañana, para luego dirigirse hacia las Bahamas del sureste y las Islas Turcas y Caicos, donde ya se emitieron alertas de huracán.

Aunque el sistema ha perdido algo de intensidad, el NHC mantiene su calificación como un huracán mayor extremadamente peligroso.

Autoridades llaman a la calma

Las autoridades cubanas han pedido a la población no salir de sus viviendas ni refugios hasta que las condiciones mejoren, y mantenerse informados a través de canales oficiales.

“Melissa sigue siendo una amenaza para la vida. Las próximas horas serán decisivas”, advirtió la Defensa Civil.

