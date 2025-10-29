Así amanece Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa

La provincia oriental enfrenta graves daños estructurales, inundaciones y cortes eléctricos tras el impacto del ciclón.
La provincia de Santiago de Cuba amaneció devastada tras el paso del huracán Melissa. Inundaciones, techos desprendidos, carreteras cortadas y graves daños en viviendas marcan el panorama tras el impacto del poderoso ciclón categoría 3.
La provincia de Santiago de Cuba amaneció este miércoles entre ruinas, calles anegadas y destrucción, luego del impacto directo del huracán Melissa, que tocó tierra durante la madrugada en la costa sur del municipio Guamá, como un poderoso ciclón categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Con vientos sostenidos de 195 km/h y un oleaje superior a los 4 metros, el fenómeno dejó a su paso un panorama desolador. Árboles arrancados de raíz, techos desprendidos, postes caídos y viviendas colapsadas son parte del saldo que enfrenta la ciudad de Santiago y municipios aledaños como Palma Soriano, San Luis, Contramaestre y Guamá.
Desde los repartos Versalles, Flores y 30 de Noviembre, hasta San Pedrito y avenidas principales como Camilo Cienfuegos y Avenida de las Américas, las imágenes compartidas por residentes muestran la magnitud del desastre.
En el poblado de El Cobre, una de las zonas más afectadas, se registraron crecidas de ríos, derrumbes parciales de viviendas y severos daños en infraestructuras públicas como la Casa de Cultura y el puesto de mando local.
El periodista Yosmany Mayeta informó sobre derrumbes y la pérdida total de techos en viviendas de la calle Fría (barrio San Pedrito), mientras que en Palma Soriano, estructuras metálicas colapsaron en la esquina de Massó y la avenida principal, y la presa Charco Mono se desbordó tras recibir más de 150 mm de lluvia en una hora.
En Contramaestre, árboles y postes caídos bloquean carreteras, dejando comunidades incomunicadas. En Segundo Frente y San Luis, amplias zonas agrícolas y productivas —como Poza Blanca— quedaron completamente sumergidas.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó que Melissa mantiene vientos intensos y lluvias torrenciales en el oriente cubano, y advirtió sobre marejadas ciclónicas peligrosas y posibles inundaciones catastróficas en áreas costeras.
Las brigadas de rescate y salvamento trabajan sin descanso en las zonas más golpeadas, mientras la Defensa Civil mantiene la alerta máxima y pide a la población no salir de sus hogares ni acercarse a ríos o costas.
El periodista Cuscó Tarradell, desde Santiago de Cuba, calificó la situación como “demoledora” y reportó daños graves en sitios emblemáticos como el centro recreativo Zona+, la Universidad de Oriente, y sectores urbanos claves de la ciudad.
“Santiago amaneció golpeada, pero en pie”, escribió un residente en redes sociales, compartiendo imágenes de calles convertidas en ríos y familias intentando recuperar lo poco que les queda.
