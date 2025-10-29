Así amanece Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa

La provincia oriental enfrenta graves daños estructurales, inundaciones y cortes eléctricos tras el impacto del ciclón.

La provincia de Santiago de Cuba amaneció este miércoles entre ruinas, calles anegadas y destrucción , luego del impacto directo del huracán Melissa , que tocó tierra durante la madrugada en la costa sur del municipio Guamá , como un poderoso ciclón categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Con vientos sostenidos de 195 km/h y un oleaje superior a los 4 metros , el fenómeno dejó a su paso un panorama desolador. Árboles arrancados de raíz, techos desprendidos, postes caídos y viviendas colapsadas son parte del saldo que enfrenta la ciudad de Santiago y municipios aledaños como Palma Soriano, San Luis, Contramaestre y Guamá .

Desde los repartos Versalles, Flores y 30 de Noviembre , hasta San Pedrito y avenidas principales como Camilo Cienfuegos y Avenida de las Américas , las imágenes compartidas por residentes muestran la magnitud del desastre.

En el poblado de El Cobre , una de las zonas más afectadas, se registraron crecidas de ríos, derrumbes parciales de viviendas y severos daños en infraestructuras públicas como la Casa de Cultura y el puesto de mando local .

El periodista Yosmany Mayeta informó sobre derrumbes y la pérdida total de techos en viviendas de la calle Fría (barrio San Pedrito), mientras que en Palma Soriano , estructuras metálicas colapsaron en la esquina de Massó y la avenida principal , y la presa Charco Mono se desbordó tras recibir más de 150 mm de lluvia en una hora .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/1983525619724927289&partner=&hide_thread=false Panorama desolador en el poblado El Cobre de Santiago de #Cuba… amanece y se ve el desastre.#Melissa pic.twitter.com/2aPc7ZwaLS — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) October 29, 2025

Municipios bajo el agua

En Contramaestre, árboles y postes caídos bloquean carreteras, dejando comunidades incomunicadas. En Segundo Frente y San Luis, amplias zonas agrícolas y productivas —como Poza Blanca— quedaron completamente sumergidas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó que Melissa mantiene vientos intensos y lluvias torrenciales en el oriente cubano, y advirtió sobre marejadas ciclónicas peligrosas y posibles inundaciones catastróficas en áreas costeras.

Embed - DESDE EL MUNICIPIO SAN LUIS EN... - Yosmany Mayeta Labrada DESDE EL MUNICIPIO SAN LUIS EN SANTIAGO DE CUBA @destacar Yosmany Mayeta Kuba x Dentro Yosmany Mayeta Labrada... Posted by Yosmany Mayeta Labrada on Wednesday, October 29, 2025

Emergencia y rescate

Las brigadas de rescate y salvamento trabajan sin descanso en las zonas más golpeadas, mientras la Defensa Civil mantiene la alerta máxima y pide a la población no salir de sus hogares ni acercarse a ríos o costas.

El periodista Cuscó Tarradell, desde Santiago de Cuba, calificó la situación como “demoledora” y reportó daños graves en sitios emblemáticos como el centro recreativo Zona+, la Universidad de Oriente, y sectores urbanos claves de la ciudad.

“Santiago amaneció golpeada, pero en pie”, escribió un residente en redes sociales, compartiendo imágenes de calles convertidas en ríos y familias intentando recuperar lo poco que les queda.