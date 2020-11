"Se están apagando": salud de huelguistas se deteriora tras seis días sin ingerir agua ni alimentos

La curadora de arte, profesora y activista Anamely Ramos, publicó en Facebook un parte médico que detalla la condición de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo "El Osorbo", quienes tomaron la decisión de llevar la protesta al extremo, y hasta las últimas consecuencias.

Según la periodista de CiberCuba Iliana Hernández, también en huelga de hambre en San Isidro junto al científico Oscar Casañella, la escritora Katherine Bisquet y el periodista de ADNCuba Esteban Rodríguez, Otero Alcántara es "el que peor está de todos".

"Luisma (Otero Alcántara) está mal", dijo Hernández, según un reporte de CiberCuba.

Este lunes, Ramos advirtió durante una transmisión en vivo por Facebook que lo que están viviendo dentro de la sede del MSI "es una situación extrema".

"Luis y Maykel están débiles, pero al mismo tiempo están convencidos de que no van a abandonar la huelga de hambre y sed, y de que no quieren asistencia médica, y que no van a permitir que los saquen de aquí", dijo.

Mientras, las autoridades extendieron el cerco policial para impedir el paso de activistas, periodistas y activistas. Uno de ellos, Jovián Díaz Batista, dijo a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba llevar agua a la vivienda que ocupa la sede del MSI.

Zuleidis Gómez, esposa de uno de los huelguistas, el periodista independiente Esteban Rodríguez, dijo que estuvo en la sede hasta las 10 de la noche del lunes.

"Logré pasar con agua. Ahora cerraron dos cuadras más, no dejan pasar taxis ni bicitaxis", señaló.

Según Gómez, tanto Otero Alcántara como El Osorbo "se están apagando, no pueden casi hablar, tienen la mirada perdida", subrayó.

El bloqueo a los datos móviles de los activistas que permanecen en la sede continuaba. "La única que tenía conexión era iliana (Hernández) y mi esposo me comentó que le cortaron el internet a ella también", añadió Gómez.

La coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, manifestó en Facebook su preocupación por los huelguistas. "Han condenado a muerte a dos jóvenes artistas en Cuba y la única manera de salvarlos es lograr la liberación del joven rapero Denis Solís. Ahora, ya cada minuto que pasa es un minuto robado a la vida", subrayó.

"La encarcelación de Denis Solís es incompatible con la vida de Luis Manuel y de Maykel. Es una cuestión humanitaria básica: las autoridades que hay en Cuba, pueden cambiar la medida cautelar de Denis Solís y enviarlo a su casa ahora. Así pueden evitar la muerte de los jóvenes artistas, mientras se aclara la situación legal de Denis, cuya encarcelación ha estado marcada por obvias faltas al debido proceso", añadió Payá Acevedo.

(Incluye reporte de Ivette Pacheco para radio Martí)