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El Tren de Aragua

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

El Pentágono aseguró que la eliminación de alias “Niño Guerrero” demuestra que no existe refugio para organizaciones criminales y narcoterroristas en el hemisferio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
tren de aragua

Washington endurece su mensaje contra el crimen organizado transnacional

Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero" y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, representa un mensaje directo para América Latina sobre la determinación de Washington de combatir a los grupos criminales transnacionales.

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Las declaraciones fueron realizadas por Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa Pete Hegseth, luego de que Estados Unidos y las autoridades venezolanas confirmaran una operación militar que terminó con la muerte del presunto cabecilla de la organización.

“No hay refugio para los narcoterroristas”

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Weaver aseguró que la operación demuestra que las organizaciones criminales ya no cuentan con espacios seguros en el continente.

"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio", expresó el funcionario.

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Además, sostuvo que el Departamento de Defensa continuará colaborando con la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico, la violencia organizada y el crimen transnacional.

Trump celebra la operación militar

El presidente Donald Trump confirmó que la operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinación con autoridades venezolanas.

Según el mandatario, la misión tuvo como objetivo neutralizar al líder de una organización que, de acuerdo con Washington, ha expandido sus operaciones criminales por varios países del continente y ha sido vinculada a delitos como narcotráfico, trata de personas, secuestros y extorsión.

“Durante mi campaña prometí llevar justicia a las víctimas de estas organizaciones criminales y expulsar a estos grupos de nuestro país”, afirmó Trump.

El Tren de Aragua, una de las mayores amenazas criminales de la región

El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y con el paso de los años se convirtió en una de las estructuras criminales más poderosas de América Latina.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la organización expandió sus actividades a países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, además de establecer redes vinculadas al tráfico de personas, explotación sexual, secuestros y narcotráfico.

Analistas de seguridad consideran que su crecimiento coincidió con la crisis institucional y penitenciaria venezolana, lo que permitió a la organización desarrollar una estructura transnacional con capacidad operativa en varios países.

Washington promete continuar la ofensiva

La administración Trump aseguró que la operación contra "Niño Guerrero" forma parte de una estrategia más amplia para combatir organizaciones criminales consideradas amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Funcionarios del Pentágono señalaron que la prioridad seguirá siendo impedir que grupos criminales consoliden corredores de tráfico ilícito en el continente y reforzar la cooperación con gobiernos aliados de la región.

El mensaje lanzado desde Washington busca enviar una señal de disuasión a organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de América Latina, en un contexto de creciente preocupación por la expansión de redes criminales transnacionales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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