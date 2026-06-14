VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

El Reino Unido ejecutó una de sus operaciones marítimas más contundentes contra la denominada "flota fantasma" rusa al interceptar y abordar el petrolero Smyrtos en el Canal de la Mancha, una acción que podría aumentar la presión sobre los envíos de petróleo de Moscú y tener consecuencias indirectas para países dependientes del crudo ruso, entre ellos Cuba.

La operación fue ejecutada por comandos de la Royal Marines con apoyo de la Fuerza Aérea Real (RAF), la Agencia Nacional del Crimen y unidades navales británicas, según confirmó la BBC.

El buque, de 244 metros de eslora y bandera camerunesa, permanece bajo vigilancia frente a las costas de Weymouth, en el sur de Inglaterra, mientras avanzan las investigaciones.

Las imágenes divulgadas por el Ministerio de Defensa británico muestran a los marines descendiendo desde helicópteros mediante cuerdas para asegurar el control de la embarcación.

La misión incluyó inspecciones de documentación, revisión de camarotes y verificación de posibles violaciones al régimen internacional de sanciones impuesto contra Rusia tras la guerra en Ucrania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UKDefJournal/status/2066102637062131775?s=20&partner=&hide_thread=false Watch: Royal Marine Commandos board the sanctioned Russian shadow fleet tanker SMYRTOS in the Channel, in the first UK-led operation of its kind, backed by HMS Sutherland, HMS Ledbury and an RAF P-8. The vessel is now held off the south coast as investigations continue. pic.twitter.com/omTnGlh3gk — UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 14, 2026

El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el operativo.

"Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes financian la guerra de Putin que no les permitiremos esconderse", declaró.

El Smyrtos ya estaba sancionado

El petrolero había sido incluido en listas de sanciones internacionales desde julio de 2025.

Anteriormente operaba bajo el nombre Myrtos y cambió tanto de nombre como de bandera en varias ocasiones, una práctica habitual utilizada por embarcaciones vinculadas a la red de transporte de petróleo ruso para evadir controles internacionales.

Según Londres, la denominada "flota fantasma" está compuesta por más de 700 embarcaciones y transporta aproximadamente el 75% del petróleo ruso sujeto a sanciones occidentales.

Europa endurece el cerco contra el petróleo ruso

La interceptación ocurre apenas dos semanas después de que Francia realizara una operación similar contra el petrolero Tagor.

El fiscal general británico, Richard Hermer, aseguró que el gobierno utilizará todas las herramientas legales disponibles para perseguir a las embarcaciones vinculadas a la evasión de sanciones.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió ir más lejos y permitir la confiscación directa del petróleo transportado por estos buques.

Cuba podría verse afectada por el aumento de la presión

La ofensiva occidental contra la flota fantasma rusa llega en un momento extremadamente delicado para Cuba.

La isla depende cada vez más de los suministros energéticos procedentes de Rusia tras la reducción de los envíos desde Venezuela y la suspensión de exportaciones mexicanas.

Cuba produce alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, pero necesita entre 90.000 y 110.000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas.

El impacto ya comienza a sentirse. En mayo, el petrolero ruso Universal, cargado con aproximadamente 270.000 barriles de diésel destinados a Cuba, terminó desviándose hacia Brasil sin completar la entrega, en medio de crecientes presiones internacionales.

Moscú enfrenta una ofensiva coordinada

La operación contra el Smyrtos coincide con una escalada de acciones legales y militares en ambos lados del Atlántico dirigidas a cortar las vías de financiación del Kremlin.

Las autoridades británicas resumieron el mensaje con una frase contundente:

"No hay ningún lugar donde esconderse".

La interceptación marca un nuevo capítulo en la guerra económica contra Rusia y podría tener repercusiones significativas para países que aún dependen del petróleo ruso para sostener sectores estratégicos de sus economías.