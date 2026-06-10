Pete Hegseth llega a Guantánamo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, para sostener reuniones con tropas estadounidenses desplegadas en la instalación militar.

La visita fue anunciada oficialmente por el Departamento de Defensa y forma parte de una gira que también incluye una parada en Tampa, Florida, donde Hegseth mantendrá encuentros con mandos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Su llegada se produce en un contexto marcado por el aumento de las tensiones entre Washington y La Habana, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el régimen cubano y una creciente actividad militar en el Caribe.

Secretario Hegseth desde Guantanamo: «El futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos...» pic.twitter.com/2QAOrzxccM

La Base Naval de Guantánamo ha ganado protagonismo durante los últimos meses como uno de los principales centros operativos de Estados Unidos en la región.

A finales de mayo, el Comando Sur calificó oficialmente la instalación como un punto estratégico para operaciones militares, vigilancia regional y respuesta rápida ante amenazas que afecten la seguridad hemisférica.

La visita de Hegseth ocurre apenas días después de que el jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, realizara una inspección en la base y sostuviera un inusual encuentro con altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Operación Southern Spear y despliegue militar en el Caribe

La presencia del jefe del Pentágono coincide además con la expansión de la Operación Southern Spear, considerada uno de los mayores despliegues militares estadounidenses en el Caribe en años recientes.

Más de 1.300 marines, unidades anfibias, aeronaves y sistemas avanzados de vigilancia han sido desplegados bajo esta operación, cuyo objetivo oficial es combatir el narcotráfico, reforzar la seguridad regional y disuadir amenazas consideradas hostiles por Washington.

Puerto Rico, especialmente la antigua base de Roosevelt Roads, también ha cobrado relevancia dentro de esta estrategia militar.

El endurecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana

La visita ocurre pocos días después de que venciera el plazo impuesto por la administración del presidente Donald Trump para que empresas extranjeras rompieran vínculos comerciales con GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Las nuevas sanciones han provocado la salida de importantes cadenas hoteleras, restricciones financieras y una creciente presión económica sobre el régimen cubano.

Paralelamente, Washington ha ampliado las sanciones contra altos funcionarios cubanos, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro y varias instituciones estatales.

Guantánamo, migración y seguridad regional

No es la primera vez que Hegseth visita la instalación militar.

En febrero de 2025 recorrió las áreas utilizadas para operaciones migratorias y sostuvo reuniones con efectivos destacados en la base.

Antes de asumir como secretario de Defensa, Hegseth también tuvo una relación directa con Guantánamo durante su etapa como oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército.

Su nueva visita refuerza la importancia estratégica que Washington concede actualmente al enclave militar ubicado en territorio cubano.

Crece la atención sobre los próximos movimientos de Estados Unidos

Aunque el Pentágono no ha anunciado nuevas medidas relacionadas con Cuba durante este viaje, la presencia del secretario de Defensa en Guantánamo ha generado atención internacional debido al complejo escenario político y militar que atraviesa la región.

Mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambos países y aumenta la presión económica sobre La Habana, la visita de Hegseth es interpretada por analistas como una señal de la importancia que Washington otorga al Caribe dentro de su estrategia de seguridad nacional.