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La Habana

ALARMA EN LA HABANA: Hegseth afirma que existen "opciones reales" para actuar contra Díaz-Canel

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Cuba y afirmó que el Pentágono está preparado para cualquier contingencia

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz Canel Pete

Pete Hegseth evita descartar acciones directas contra el régimen cubano

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, elevó este miércoles el tono de las advertencias hacia La Habana al asegurar que Washington dispone de múltiples alternativas frente al régimen cubano y que todas permanecen activas sobre la mesa.

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Durante una comparecencia ante periodistas tras su visita a la Base Naval de Guantánamo y posteriormente al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Florida, Hegseth fue consultado sobre la posibilidad de una operación dirigida contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Lejos de descartar ese escenario, respondió de forma contundente: «Tenemos opciones por todos lados».

«En nuestro edificio nos ganamos la vida planificando. Aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Todas esas opciones están sobre la mesa», afirmó el jefe del Pentágono.

El mensaje más fuerte de Washington sobre Cuba en meses

Las declaraciones llegan en medio de una creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el régimen cubano.

Hegseth sostuvo que actualmente existe una fuerte presión política, económica y diplomática sobre La Habana y sugirió que las autoridades cubanas enfrentan decisiones trascendentales.

«Hay mucha presión sobre el régimen de Cuba en este momento, y con justa razón», afirmó.

El secretario añadió que los líderes bajo presión suelen cometer errores estratégicos, aunque evitó confirmar la existencia de planes específicos similares a los ejecutados recientemente en Venezuela.

“El futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos”

Horas antes, durante un encuentro con tropas estadounidenses en la Base Naval de Guantánamo, Hegseth había pronunciado una de las frases que más repercusión ha generado en los últimos días.

«Lo que ocurra con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba», declaró ante militares estadounidenses. Además, aseguró que el Departamento de Defensa estará preparado para responder a cualquier eventualidad relacionada con la isla.

También advirtió que cualquier intento de Cuba de adquirir armamento capaz de amenazar territorio estadounidense o la propia base de Guantánamo podría desencadenar una confrontación que, según afirmó, La Habana no podría sostener.

El régimen cubano responde desde la ONU

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de las autoridades cubanas.

El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, respondió públicamente a Hegseth a través de la red social X.

«El futuro de Cuba, un país soberano e independiente, corresponde única y exclusivamente al pueblo cubano y a su Gobierno», escribió el diplomático.

Soberón añadió que cualquier persona que considere que el destino de la isla depende de actores externos está «completamente equivocada».

Las tensiones aumentan tras nuevas sanciones de Trump

La visita de Hegseth a Guantánamo ocurre apenas días después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro y varias instituciones clave del régimen cubano.

La administración Trump ha intensificado durante 2026 su estrategia de máxima presión sobre La Habana mediante sanciones financieras, restricciones energéticas y medidas dirigidas contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe mediante la Operación Southern Spear y el despliegue de fuerzas navales, aéreas y de marines en la región.

¿Cambio de estrategia o advertencia calculada?

Aunque Hegseth evitó confirmar planes concretos, sus declaraciones representan una de las señales más explícitas emitidas por un alto funcionario estadounidense respecto a Cuba durante los últimos meses.

La combinación de sanciones, despliegues militares, visitas de altos funcionarios y mensajes públicos dirigidos a la dirigencia cubana ha alimentado el debate sobre los próximos pasos de Washington frente a la peor crisis económica, energética y social que enfrenta la isla en décadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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