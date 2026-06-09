Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba. Rosaidis Donatien, conocida entre familiares y amigos como "Rosi", fue asesinada este martes en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, en un presunto feminicidio que ha generado conmoción dentro y fuera de la comunidad.

Según información divulgada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, la joven de 23 años habría sido atacada por su pareja, Algendry López, un cubano residente en Estados Unidos que llegó sorpresivamente a la isla ese mismo día.

El caso se suma a la creciente ola de feminicidios que organizaciones independientes denuncian en Cuba durante 2026.

De acuerdo con los reportes, Rosaidis acudió personalmente al aeropuerto para recoger a López tras su llegada a Cuba.

Sin embargo, en lugar de dirigirse a la vivienda de familiares, como era habitual durante visitas anteriores, ambos se trasladaron directamente al apartamento del hombre en Palma Soriano.

Fue allí donde, presuntamente, comenzó una agresión que terminó en tragedia.

Intentó escapar, pero fue alcanzada por su agresor

Testimonios citados por fuentes locales indican que la joven intentó huir del inmueble para protegerse.

Rosaidis logró refugiarse en la vivienda de una pareja de ancianos ubicada en un piso inferior del edificio. Sin embargo, el presunto agresor habría forzado la entrada al apartamento y continuado el ataque.

La víctima recibió múltiples heridas provocadas con un arma blanca de grandes dimensiones, descrita por testigos como una bayoneta.

La agresión terminó con la muerte de la joven dentro de la vivienda donde había buscado refugio.

El sospechoso fue hospitalizado tras autolesionarse

Tras el ataque, Algendry López presuntamente se provocó una herida en el abdomen.

Debido a problemas de comunicación en la zona, vecinos y agentes tuvieron dificultades para coordinar una respuesta inmediata. Finalmente fue trasladado a una unidad médica en Palma Soriano y posteriormente remitido a un hospital de Santiago de Cuba, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Reportes preliminares indican que se encuentra estable bajo supervisión médica.

Versiones sobre el posible móvil continúan bajo investigación

Fuentes vinculadas al sector sanitario consultadas por medios independientes señalaron que existían antecedentes de violencia dentro de la relación.

Asimismo, han circulado versiones sobre posibles conflictos sentimentales previos al crimen, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Aumenta la preocupación por los feminicidios en Cuba

El asesinato de Rosaidis ocurre en medio de una creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en la isla.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) había verificado 30 feminicidios en Cuba hasta inicios de junio de 2026. Con este caso, la cifra podría ascender a 31 víctimas en lo que va de año.

Organizaciones feministas y de derechos humanos continúan denunciando la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, la falta de refugios para mujeres en riesgo y la inexistencia de estadísticas oficiales públicas sobre feminicidios.

Una comunidad marcada por el dolor

Familiares, amigos y vecinos han expresado su consternación por la muerte de una joven descrita como alegre, trabajadora y muy querida en su comunidad.

Mientras Palma Soriano intenta asimilar lo ocurrido, el caso vuelve a abrir el debate sobre la violencia machista en Cuba y la necesidad de mecanismos más efectivos para proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.