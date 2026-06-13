Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

La crisis energética de Cuba sumó un nuevo capítulo después de que se conociera que el tanquero ruso Universal , que transportaba aproximadamente 270.000 barriles de diésel con destino a la isla, nunca completó su viaje y terminó desviándose hacia Brasil tras permanecer más de tres semanas navegando sin rumbo definido en el Atlántico.

La información fue revelada por el analista energético Jorge Piñón , investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien aseguró que el comportamiento del buque refleja las crecientes dificultades de La Habana para garantizar el suministro de combustible en medio de la presión internacional.

Según explicó Piñón, el buque salió del puerto ruso de Vistino el 6 de abril de 2026 con rumbo inicial a Cuba.

Sin embargo, durante gran parte de la travesía permaneció navegando sin una ruta clara.

“Estuvo dando vueltas como un trompo sin ir a ningún lugar”, afirmó el especialista al describir el recorrido del petrolero antes de que finalmente tomara rumbo sur y terminara llegando a Brasil.

El Universal figuraba entre los buques sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Suiza, lo que habría complicado su acceso a puertos vinculados al comercio con Cuba.

Jorge Piñón: “Hasta los rusos le han tomado miedo a Estados Unidos”

El investigador fue más allá y sostuvo que el caso evidencia un cambio en la actitud de Moscú hacia la isla.

“Hemos escuchado muchas declaraciones de apoyo a Cuba, pero la realidad es que cuando algunos tanqueros rusos se acercan a aguas cubanas terminan retirándose”, señaló.

Para Piñón, el episodio confirma que incluso algunos de los principales aliados energéticos de La Habana están actuando con cautela ante las sanciones y restricciones impulsadas por Washington.

Cuba pierde apoyo energético de sus principales aliados

El experto aseguró además que Rusia no es el único socio que ha reducido o suspendido sus suministros energéticos hacia Cuba.

Según sus estimaciones, México tampoco estaría enviando petróleo actualmente a la isla y difícilmente retomaría esos embarques en el corto plazo.

Respecto a Venezuela, Piñón afirmó que los envíos también se han reducido drásticamente, incluyendo las operaciones que anteriormente se realizaban mediante buques que navegaban con sistemas de identificación limitados o apagados.

¿Por qué Cuba aún no se ha quedado sin combustible?

Uno de los mayores interrogantes en los últimos meses ha sido cómo el régimen cubano ha logrado evitar un colapso total del suministro energético pese a la drástica reducción de importaciones.

Piñón reconoció que varios analistas subestimaron la capacidad de almacenamiento disponible en la isla.

Según explicó, Cuba mantiene reservas superiores a las previstas gracias al combustible almacenado en refinerías y al uso de varios buques como depósitos flotantes.

“Probablemente no calculamos correctamente el volumen de almacenamiento disponible ni el papel de varios tanqueros utilizados como reserva”, admitió.

La crisis energética sigue golpeando a Cuba

La situación ocurre mientras Cuba enfrenta la peor crisis energética de las últimas décadas.

Los apagones prolongados, la escasez de combustible, la reducción de importaciones petroleras y las dificultades para acceder a financiamiento internacional han deteriorado aún más la economía de la isla.

La ausencia del cargamento del Universal representa otro golpe para un sistema energético que continúa operando bajo una fuerte presión y con limitadas alternativas de abastecimiento.