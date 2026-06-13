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Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

La policía detuvo a dos personas como parte de una investigación sobre el posible robo de indumentaria en la sede de entrenamiento de la selección de fútbol de Inglaterra para el Mundial en Kansas City, Missouri.

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La selección de Inglaterra debía llegar el sábado a su sede de entrenamiento en Swope Soccer Village luego de completar su preparación previa en Florida.

El equipo de logística llegó antes para instalar el campamento donde se alojará Inglaterra durante el Mundial, y el Departamento de Policía de Kansas City indicó que faltaban artículos de un vehículo del equipo.

La Asociación Inglesa de Fútbol confirmó a The Associated Press el posible robo, pero señaló que no podía proporcionar más información debido a que se trata de un asunto policial.

El incidente ocurrió la noche del viernes, indicó la policía.

“Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City”, indicó la policía en un comunicado a la AP.

“Dos personas de interés se encuentran bajo custodia a la espera de una investigación adicional”, añadió la policía.

El sábado se informó de la recuperación de parte de la indumentaria, lo que no pudo ser confirmado por la policía.

Inglaterra inicia su participación en el Mundial el miércoles contra Croacia en un duelo por el Grupo L en el Estadio Dallas.

Inglaterra tiene prevista su primera práctica abierta la tarde del sábado en Swope Soccer Village, aunque el pronóstico de fuertes tormentas eléctricas amenaza con cancelar la sesión, la cual estará abierta a miembros de la comunidad.

Kansas City es una base ideal debido a que se encuentra en el centro de Estados Unidos, por lo que la selección de Inglaterra se libraría en gran medida de vuelos de costa a costa durante el torneo. La campeona defensora Argentina también tiene su base en Kansas City, que ha invertido más de 650 millones de dólares en infraestructura futbolística durante los últimos 15 años, según Jake Reid, presidente y director ejecutivo de Sporting Kansas City.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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Mundial AP: https://apnews.com/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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