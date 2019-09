Roban, golpean y regresan a Miami a cubano que iba de visita a Cuba para el funeral de su madre

Otero, expreso político liberado bajo los acuerdos entre el presidente Barack Obama y el general Raúl Castro en 2015, aseguró que fue golpeado y maltratado verbalmente en una oficina de inmigración del Aeropuerto Internacional Frank País García, de la ciudad oriental.

La semana pasada Otero Rodríguez hizo los trámites correspondientes en la embajada de Cuba en Washington y recibió un permiso de 72 horas para el viaje de carácter humanitario.

Al llegar al aeropuerto lo esperaba un grupo de militares, que al abordar la aeronave le pidieron acompañarlos a una oficina de la instalación.

“Cuando llego a Cuba suben tres agentes de la policía política y yo escucho cuando le dicen a la azafata que hay un ciudadano que no se puede bajar en Cuba, que debe permanecer en el avión”, relata.

Otero señaló que los militares le exigían la residencia estadounidense, a lo que se negaba ya que portaba el pasaporte cubano.

“Cuando me entran a una oficina pequeña donde hay una teniente coronel, un mayor y un teniente coronel… y dos esbirros más de la policía política, empiezan a ofenderme (…) les digo que ellos sustentan una dictadura, que son unas marionetas de la dictadura… y ellos me agreden. Ellos ahí me golpean, eran cinco, la mujer no me golpeó, la mujer lo que hizo fue cerrar la puerta para que nadie de los que estaban en el lobby del aeropuerto presenciara lo que estaban haciendo”, señaló.

Añadió que “cuando van a subirme a la escalerilla del avión, viene un agente de la Seguridad (Seguridad del Estado) y me golpea nuevamente, delante de todos los que venían abordando la escalerilla del avión”.