Villa Clara

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere Roberto Álvarez, sobreviviente del enfrentamiento armado entre una lancha de Florida y militares cubanos en Villa Clara

Por Redacción América Noticias Miami
Uno de los sobrevivientes del enfrentamiento armado ocurrido en la costa norte de Corralillo, provincia de Villa Clara, falleció este jueves tras complicaciones médicas derivadas de las heridas sufridas durante el incidente.

Se trata de Roberto Álvarez, quien había sobrevivido inicialmente al tiroteo entre tropas guardafronteras del Ministerio del Interior de Cuba y una embarcación civil procedente del estado de Florida.

Traslado a La Habana y complicaciones médicas

De acuerdo con información difundida por el periodista Daniel Benítez, Álvarez fue trasladado desde terapia intensiva en Villa Clara hacia un hospital en La Habana.

Según la versión transmitida a familiares, el paciente sufrió una hemorragia severa seguida de un infarto, lo que provocó su fallecimiento.

La esposa del fallecido, residente en Estados Unidos, confirmó la muerte pero decidió no ofrecer declaraciones públicas debido al momento de duelo que atraviesa la familia.

Un enfrentamiento que dejó múltiples víctimas

El incidente ocurrió el 25 de febrero, cuando una lancha con matrícula del estado de Florida fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas cerca de la costa norte de Villa Clara.

El intercambio de disparos dejó inicialmente:

  • Cuatro personas fallecidas

  • Seis heridos

Con la muerte de Roberto Álvarez, el número de víctimas mortales vinculadas al suceso podría elevarse a cinco, aunque las autoridades cubanas no han emitido hasta el momento un comunicado oficial confirmando el nuevo balance.

Silencio oficial sobre el caso

Hasta ahora, el Ministerio del Interior de Cuba no ha divulgado información actualizada sobre el estado de los sobrevivientes ni sobre las investigaciones relacionadas con el incidente.

El enfrentamiento ha generado un fuerte debate dentro y fuera de la isla, especialmente por la participación de una embarcación procedente de Estados Unidos y las acusaciones del gobierno cubano sobre un presunto intento de infiltración armada.

