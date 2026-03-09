Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Un grupo de estudiantes protagonizó una protesta pacífica este lunes en la escalinata de la Universidad de La Habana , en un acto de descontento por las condiciones académicas y la continuidad de clases semipresenciales en medio de los apagones que afectan a Cuba .

Según reportes difundidos por activistas y testimonios estudiantiles, agentes de la Seguridad del Estado de Cuba bloquearon el acceso a la escalinata y a varios puntos del recinto universitario con el objetivo de impedir que más estudiantes se sumaran a la sentada pacífica.

La protesta surge como reacción a la decisión de mantener clases semipresenciales y virtuales en varias universidades del país, a pesar de los constantes apagones y los problemas de conectividad a internet.

De acuerdo con testimonios citados por el activista Magdiel Jorge Castro , muchos estudiantes consideran que las condiciones actuales hacen prácticamente imposible cumplir con las actividades académicas.

El malestar estudiantil no se limita a la Universidad de La Habana. Fuentes estudiantiles aseguran que también existe descontento en otras instituciones como:

la conexión es inestable en gran parte del país

los apagones dificultan el acceso a internet

la CUJAE

la Universidad de las Ciencias Informáticas

En medio de la creciente tensión, la dirección de la universidad adelantó una reunión del consejo de dirección para analizar la situación generada por el descontento estudiantil.

Periodistas confirman la manifestación

El corresponsal de CNN en La Habana, Patrick Oppmann, confirmó que al menos una veintena de estudiantes realizaban una sentada pacífica en el campus.

“Un grupo de unos 20 estudiantes está realizando una sentada pacífica para protestar por las condiciones en la Universidad de La Habana”, escribió el periodista en redes sociales.

La situación continúa desarrollándose mientras crece la tensión entre estudiantes y autoridades universitarias.