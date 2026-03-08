americateve

Termoeléctrica Guiteras

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

La termoeléctrica Antonio Guiteras podría volver a generar electricidad esta noche tras su avería que provocó un apagón masivo en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
termoeléctrica Antonio Guiteras

La mayor planta eléctrica de Cuba podría reiniciar operaciones tras el colapso del sistema

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la unidad de mayor capacidad de generación eléctrica en Cuba, podría volver a producir energía en la noche de este sábado si concluyen las reparaciones que se realizan desde hace varios días tras su salida imprevista del sistema eléctrico nacional.

La avería en la planta provocó esta semana un apagón general que afectó amplias zonas del país y agravó la crisis energética que atraviesa la isla.

Según una publicación difundida por la propia termoeléctrica en redes sociales, los trabajos técnicos avanzan y el proceso de recuperación se encuentra ya en su fase final.

termoelectrica Antonio Guiteras.png

Trabajos técnicos avanzan para reiniciar la planta

De acuerdo con la información divulgada, los operarios trabajan intensamente para restablecer la fundición refractaria de la llamada “nodriza”, un componente clave del sistema de alimentación de combustible de la central.

“El proceso de recuperación se encuentra en fase final”, indicó el comunicado.

Las autoridades prevén que la unidad pueda encenderse en las próximas horas y sincronizarse con el sistema eléctrico nacional durante la noche.

Falla en la Guiteras provocó apagón masivo

La desconexión inesperada de la planta ocurrió el miércoles pasado debido a un salidero en la caldera, lo que provocó la caída del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba.

Según reportes de la Unión Eléctrica de Cuba, la interrupción afectó el suministro eléctrico desde Camagüey hasta Pinar del Río.

El incidente obligó a activar protocolos de emergencia para restablecer el sistema eléctrico de manera gradual.

Crisis energética mantiene apagones en la isla

El posible regreso de la Guiteras ocurre en medio de una profunda crisis energética que mantiene a gran parte del país bajo apagones prolongados.

El sistema eléctrico cubano opera actualmente con un elevado déficit de generación, lo que obliga a aplicar cortes del servicio en numerosas provincias.

Expertos señalan que el deterioro del sistema responde a años de falta de mantenimiento, inversión insuficiente y centrales termoeléctricas envejecidas, lo que ha convertido al sistema energético en altamente vulnerable a fallas técnicas.

