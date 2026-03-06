Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado un grupo de trabajo para evaluar posibles cargos federales contra funcionarios o entidades vinculadas al régimen de Cuba , según reveló un informe del The Washington Post citando a un funcionario familiarizado con la iniciativa.

De acuerdo con el reporte, el esfuerzo incluye la participación de varias agencias federales, entre ellas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos , lo que sugiere que la administración del presidente Donald Trump también podría considerar nuevas sanciones económicas contra el gobierno cubano.

Según el informe, el grupo de trabajo analiza posibles delitos relacionados con inmigración, finanzas y otras áreas federales , que podrían servir de base para procesos judiciales contra figuras del aparato estatal cubano.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el plan, que por ahora se maneja como una iniciativa interna.

La supervisión del grupo recaería en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida , jurisdicción que incluye a Miami , considerada el principal centro del exilio cubano en Estados Unidos.

El reporte sugiere que el proceso podría seguir, al menos en parte, el modelo aplicado por Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela .

En 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Maduro por narcoterrorismo y otros delitos. Posteriormente, en 2026, el líder venezolano fue capturado y trasladado a tribunales en Nueva York para enfrentar cargos federales.

Cuba vuelve al centro de la agenda de Trump

La iniciativa surge en un momento en que Trump ha vuelto a colocar a Cuba entre sus prioridades de política exterior.

Durante un evento reciente en la Casa Blanca, el presidente afirmó que “será solo cuestión de tiempo” antes de que el gobierno cubano caiga, en declaraciones dirigidas a un público compuesto mayoritariamente por republicanos del sur de Florida.

Investigaciones y presión política

En paralelo, legisladores republicanos de Florida solicitaron recientemente reabrir la investigación sobre el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas.

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis afirmaron que existen grabaciones que podrían implicar al exlíder cubano Raúl Castro en la orden del ataque.

“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este atroz crimen”, escribieron los legisladores en una carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi.