Pancho Céspedes asegura que le suspendieron un concierto en Cuba por decir 'verdades'

Céspedes opinó que la suspensión se debe a haber dicho "verdades" sobre el sistema cubano.

"Me avisaron (…) que la ya predecible cúpula cubana estaba reunida para determinar la suspensión de mi presentación hoy 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Cabaret Copa Room del Hotel Riviera en la Habana", escribió en Facebook.

"Parece o es una realidad que decir nuestras verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto 'revolucionario' luego de 61 años en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza bajo amenaza de represión si osan disentir con lo establecido, lo que es pecado como para aquella religiosa e implacable Inquisición del Medioevo", añadió en un enrevesado texto.

Según Céspedes, fue lo que hizo hace cuatro días "en público, donde es imperdonable, al sentirse dueños de un país no traducible, más que al parecer gobernado por corruptos psicópatas del como malviven casi todos, al como mejorviven los pocos ello(a)s".

El compositor y cantante no precisó cuáles fueron las "verdades" que supuestamente le costaron la suspensión del concierto.

"Pienso en las porosas manos absorbentes de la dirigencia de Cultura hoy acostumbradas a que los artistas 'donen' sus ofrendas para subsistir en ciertos círculos de presentaciones y promocionales; pienso en mis amigos a los que les pido tengan calma con la indignación que sé puedan sentir ante esta noticia, no soportaría verlos reprimidos y/o excluidos por este hecho nada particular, lo peor es que desde siempre ha sido repetitivo en artistas y en no tan artistas pero con derechos a decir 'hasta cuándo'", escribió Céspedes, que tituló su post "Crónica de una presentación anulada".

"Ni se les ocurra siquiera insinuar que me vendí al otro bando porque para mí solo se traen un jueguito común con los politiqueros de Miami y el mismo discurso, inventando sus falsos héroes y aprovechándose de las verdaderas víctimas", agregó.

Céspedes no dijo cómo supo de la suspensión del concierto ni si esta le fue confirmada oficialmente.

En septiembre de 2019, tras un corto viaje a la Isla, escribió que algunos "amigos en los que de verdad creía (...) son unos vendidos a la Inteligencia cubana."

Tras participar como invitado en La Habana del Concurso Adolfo Guzmán, que la Televisión Cubana rescató, Céspedes dijo haber sido vigilado.

"Pasaron (…) cosas sospechosas en mi habitación, pero como no soy tan chismoso, no revelo la identidad, como tampoco la de estos desagradecidos y desalmados examigos, porque sencillamente no soy chivato", añadió.

"Me imagino cómo los catalogan a estos sin alma, que por casa y estatus social son capaces de todo y no saben que en esa negociación usufructuaria, las posesiones se tambalean y se desmoronan en cualquier instante como castillos de naipes sin derecho a indemnización", dijo

A inicios de agosto de 2019, Céspedes se quejó también en Facebook de que los funcionarios del Consulado cubano en Cancún le habían dicho que "desaparecieron" de los archivos las huellas de su mano derecha, razón por la que no pudo viajar a la Isla para ver a su hermano, el también cantante Miguel Ángel Céspedes, quien se encontraba "muy grave", ingresado en el Instituto de Nefrología de La Habana.

Esto ocurrió "sospechosamente después de 'pagarles' mi entrada a Cuba como extranjero, aunque por natural derecho sea cubano, y de que una funcionaria se enojara al contestarle que no le canto a fechas sino a personas al intentar intimidarme por no ir este (…) 26 de julio a cantarles, como si alguna vez yo hubiera ido", dijo entonces.

"Ahora seré disidente para Cuba de nuevo y comunista para los políticos de Miami", comentó.

El cantautor ha levantado polémica en el pasado por declaraciones en las que ha dicho que "en Miami hay muchos extremistas que siguen un pensamiento muy viejo a nivel político" y que, al parecer, "no quisieran que Cuba mejorara".